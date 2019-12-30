Новый сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский» готов к выходу в море для несения службы

На базу Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району прибыл сторожевой корабль 1 ранга «Петропавловск-Камчатский». Он предназначен для патрулирования дальних морских и океанских зон, может противодействовать террористическим угрозам, и участвовать в спасательных операциях.

Как сообщает пресс-служба Пограничного УФСБ России по западному арктическому району, судно обладает неограниченной мореходностью, дальностью плавания до 12 тысяч морских миль, автономностью до 2-х месяцев и возможностью преодоления ледяных полей толщиной до 80 сантиметров. На борту находится артиллерийская установка и два крупнокалиберных пулемёта. Так же на корабле могут находиться вертолёт и два катера.

В ближайшее время «Петропавловск-Камчатский» выйдет в море для несения службы.