Новый тротуар соединил два района в Кандалакше

Два района Кандалакши (железнодорожный и центральный) связали друг с другом тротуаром, которого никогда не было, об этом сообщил глава Кандалакши и Кандалакшского района Михаил Павлов на своей странице в соцсети.

Раньше люди шли через мост, не приспособленный для детских и инвалидных колясок, или просто выходили на дорогу все с теми же колясками и в дождь, и в снег, рискуя попасть под колёса автомобилей. Теперь рисковать не нужно. Почти триста метров вновь построенного тротуара соединили две части города. Вдоль автодороги в этом месте так же установлены светодиодные уличные фонари. Реализовать проект удалось благодаря активности депутатов горсовета от железнодорожного микрорайона и Программе поддержки общественных инициатив, реализуемой в регионе по поручению губернатора Мурманской области.