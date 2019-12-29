Новый временный мост за 23,5 млн рублей – подарок к Новому году для жителей посёлка Шонгуй

Жители посёлка Шонгуй Кольского района получили к Новому году долгожданный подарок – мост через реку Кола. Движение по нему открылось 28 декабря.

Проблема сообщения между двумя берегами Колы в районе Шонгуя назрела давно. На левом берегу реки, напротив посёлка, расположена воинская часть, а также дачи и огороды жителей Шонгуя. Старый мост с 2014 года находился в аварийном состоянии, в конце концов обрушился. В 2017 году военнослужащие навели через реку понтонную переправу, однако весной 2019 года её сорвало ледоходом.

Муниципальный контракт на постройку временного мостового сооружения был заключён администрацией городского поселения Кильдинстрой, в которое входит Шонгуй, 24 октября текущего года. После заключения дополнительных соглашений общая сумма контракта составила порядка 23,5 млн рублей, из которых более 11 млн были выделены из резервного фонда правительства Мурманской области.

Новый мост представляет собой прочную деревянно-металлическую конструкцию длиной 79 метров , рассчитанную на движение автотранспорта грузоподъёмностью до 20 тонн со скоростью до 20 км/ч . Переход оборудован освещением, системой видеонаблюдения и соответствующими дорожными знаками.

Мост считается временным, однако, по словам представителя подрядчика (ООО «КИО групп»), вполне надёжен и способен прослужить долгий срок.