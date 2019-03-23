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Мурманская область. Арктика23.03.19 16:35

Новый врио губернатора, а первоочередные задачи старые

Глава регионального парламента Сергей Дубовой и руководители фракций региональной Думы приняли участие в официальном представлении временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, мероприятие прошло в правительстве области, где полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе А. Гуцан представил руководителям федеральных структур, региональных и муниципальных органов власти, силовых ведомств и правоохранительных органов, законодателям, духовенству и общественности назначенного указом Президента РФ врио главы региона.

Говоря о первоочередных задачах, Андрей Чибис отметил необходимость развития стратегически важной для страны территории, более активного использования потенциала области, в том числе туристического. Особого внимания требуют вопросы развития коммунальной инфраструктуры, благоустройства, медицины, реализации экономических проектов.

- Важно, что Андрей Владимирович отметил необходимость дальнейшего развития инвестиционных проектов, использование потенциала области, что скажется на создании новых рабочих мест и увеличении доходной части бюджета, - подчеркнул Сергей Дубовой. – Также немаловажен и его опыт в сфере ЖКХ, который, уверен, будет способствовать более активной реализации проекта «Комфортная городская среда» в Мурманской области. Поддерживаю и высказанную сегодня врио губернатора мысль о необходимости развития туристической сферы. Но знакомиться с красотой нашего края и более активно посещать Мурманскую область должны не только иностранные туристы, но и соотечественники из других регионов страны.

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Последние комментарии

Евгений
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