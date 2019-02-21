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Мурманская область. Арктика21.02.19 13:35

Новый законопроект должен защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию

Правительство страны одобрило предложение ФАС об ограничении права субъектов РФ превышать установленные предельные уровни тарифов на передачу электроэнергии, сообщил глава департамента пресс-службы и информации кабмина Михаил Бубен журналистам. Соответствующий законопроект предусматривает исключение права регулирующих органов субъектов РФ превышать установленные предельные максимальные и минимальные уровни тарифов на услуги по передаче электроэнергии без согласования с ФАС.

Документ также предполагает применение предельных минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии в случае, если регулирующий орган субъекта не примет решение об установлении тарифов на услуги по передаче электроэнергии или примет решение вне рамок установленных предельных максимального и минимального уровней тарифов без согласования с ФАС.

Как рассказал в ходе заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев, законопроект нужен, «чтобы защитить людей от необоснованного повышения тарифов на электроэнергию, бизнес чтобы планировал свои расходы». «Сейчас ситуации бывают, когда тарифы либо превышают максимальный уровень, либо необоснованно, наоборот, занижаются - без учета расходов на ремонт, на поддержание работы мощностей. Ну а в итоге за кратковременным понижением цен следует резкий рост платежей, чтобы это недофинансирование компенсировать», - пояснил он логику законопроекта.

После принятия изменений, «если цены окажутся вне рамок предельных значений, то они автоматически будут определяться по минимальному уровню тарифа», заключил Дмитрий Медведев.

В декабре 2018 г. руководитель ФАС Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром заявил, что ведомство готово внести в правительство законопроекты об ограничении роста тарифов на электроэнергию и ЖКХ в регионах.

По словам Артемьева, в настоящее время вообще в принципе не должно быть ситуаций, когда бы тарифы росли больше чем на 3-4-5%, сколько составляет инфляция. Однако, как отмечал руководитель ФАС, ещё с 1990-х годов были накоплены законодательные ошибки, которые позволяли в регионах повышать тарифы выше уровня, установленного правительством, пишет finmarket.ru.

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