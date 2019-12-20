Новый законопроект позволит привлечь в регион новые инвестиции через киноиндустрию

Мурманская областная Дума приняла разработанный Министерством культуры закон (О внесении изменения в закон «О культуре»), предусматривающий возможность господдержки кинематографии в Мурманской области.

Мурманская область неоднократно становилась площадкой для съёмок художественных и документальных фильмов. По документально подтвержденным данным с 1926 года в нашем регионе состоялись съемки более 150 полнометражных кинолент. В настоящее время ежегодно в регионе снимается до 10 художественных и документальных кинолент, среди которых: художественные фильмы «Родные люди» и «Ледокол» в Мурманске, «Со дна вершины» и «Большой» в Кировске, «Левиафан» и «Дуэлянт» в Териберке, «Скандинавский форсаж-2» в Никеле и Мурманске.

С точки зрения киноиндустрии, наш регион является особенно привлекательным из-за своей близости к базированию ведущих российских киностудий (в Москве и Санкт-Петербурге) и разнообразия ландшафтной и природной натуры. Тем не менее, Мурманская область до сегодняшнего дня не использовала свой потенциал в сфере кинематографии. Состоявшиеся съёмки в большинстве своём имели случайный характер.

Сейчас мы можем смело говорить о начале большого пути по системному привлечению больших кинокомпаний в регион: предоставление рибейтов - субсидий из регионального бюджета (на конкурсной основе) на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе. Регион рассматривает это как инвестицию: кинокомпании скорее будут тратить деньги там, где можно сэкономить; в регионе появится кинокомиссия, которая станет координирующим посредником по привлечению в регион финансовых инвестиций за счёт кинокомпаний.

Благодаря законопроекту и дальнейшей работе можно прогнозировать: привлечение в регион новых инвестиций через киноиндустрию; создание новых рабочих мест в кинопроизводстве и смежных отраслях (в период осуществления съемок одного фильма может быть привлечено до 200 человек); формирование и развитие творческого кластера экономики Мурманской области; развитие инфраструктуры региона (гостиничный и ресторанный бизнес, аренда транспорта и техники и пр.); увеличение туристического потока в Мурманскую область за счёт повышения узнаваемости региона;

Как же будет здорово видеть в титрах фильма: «Снято в Мурманской области»!

В России подобная поддержка существует лишь в нескольких регионах и совсем недавно. Закон направлен губернатору Мурманской области для подписания и обнародования, а вступит с силу уже с 1 января 2020 года.

- Новый закон позволит не только привлечь столичных кинематографов, но и развивать местное кинопроизводство, дать высказаться молодым авторам и режиссерам региона. Мы также планируем вести в регионе большую работу в рамках нового закона – это и реализация тематических образовательных программ для творческой аудитории, развитие материально-технической базы кинематографии, проведение кинофестивалей и других культурных мероприятий, связанных с кинематографией, - отметил министр культуры Мурманской области Евгений Гоман.