Ноябрь «порадовал» северян ростом цен на сливочное масло и пастеризованное молоко

Как сообщает Мурманскстат, с 8 по 13 ноября в Мурманской области отмечено снижение цен на морковь (на 3,9%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), яблоки (на 2,1), картофель, репчатый лук (на 0,5%).

Возросли цены на сливочное масло (на 0,7%), пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.