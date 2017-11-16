Мурманская область. Арктика16.11.17 15:16
Ноябрь «порадовал» северян ростом цен на сливочное масло и пастеризованное молоко
Как сообщает Мурманскстат, с 8 по 13 ноября в Мурманской области отмечено снижение цен на морковь (на 3,9%), свежую белокочанную капусту (на 2,3), яблоки (на 2,1), картофель, репчатый лук (на 0,5%).
Возросли цены на сливочное масло (на 0,7%), пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2% (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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