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Мурманская область. Арктика23.01.18 12:26

Нож и топор – орудия для завершения вечеринок знакомых людей

В отдел полиции города Кола поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации в реанимационное отделение больницы женщины с телесными повреждениями в виде колото-резаного ранения брюшной полости. У пострадавшей повреждены также грудная клетка и внутренние органы. В медицинском учреждении врачи квалифицировали причиненные ей травмы, как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что потерпевшая поступила в медучреждение из квартиры, где находилась в гостях. Оперативники выяснили, что  северянка могла пострадать в ходе внезапно возникшей ссоры с хозяином жилья.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в преступлении. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где он признался в содеянном. Не судимый  47-летний мужчина пояснил, что не помнит причину, по которой вступил в словесный конфликт, а потом в драку с потерпевшей. Произошёл конфликт во время совместного распития спиртных напитков. Злоумышленник из личной неприязни нанёс пострадавшей, которая является его соседкой по дому, удар кухонным ножом.

В настоящее время по факту причинения тяжкого вреда здоровью следователем ОМВД России по Кольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В этот же день в дежурную часть Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной в доме по проспекту Кольскому областного центра, госпитализирован 34-летний мужчина. Врачи квалифицировали телесные повреждения, в виде ушибов мягких тканей грудной клетки, как повлекшие легкий вред здоровью.

Прибывшие в медучреждение полицейские опросили потерпевшего и установили, что он, находясь в квартире по месту жительства, распивал вместе со своим соседом спиртные напитки. Некоторое время спустя между мужчинами внезапно возник словесный конфликт. В результате ссоры сосед схватил топор и нанёс им несколько ударов в область грудной клетки пострадавшего.

Сотрудниками патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый, - житель Мурманска, 1958 года рождения, - был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее он был судим за убийство, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, побои и угрозы убийством.

По данному факту дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление, - лишение свободы на срок до 2 лет. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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