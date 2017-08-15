Ножом в живот мужу - возбуждено уголовное дело

В полицию Апатитов поступило сообщение о том, что в квартире по улице Ленина между супругами произошёл конфликт, в ходе которого жена ударила своего супруга ножом.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы. Мужчину 1981 года рождения госпитализировали с проникающим ранением живота. Согласно заключению медицинских работников, полученное им ранение квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в причинении вреда здоровью и доставили в отдел полиции. Ранее не судимая жительница Апатитов 1985 года рождения находилась в состоянии опьянения.

Сотрудники полиции установили, что ссора между супругами произошла в процессе совместно распития спиртных напитков. Они находились в гостях, и женщина на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры ударила один раз ножом своего мужа в живот.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемая задержана в порядке ст. 20.1 КоАП РФ.