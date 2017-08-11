Нужна «дорожная карта» для налаживания сообщения с посёлком Шонгуй

Состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Кольского района. Главным в повестке дня был вопрос альтернативного проезда в левобережную часть посёлка Шогнуй в связи с полным закрытием моста через реку Кола и обеспечения пожарной безопасности и медицинского обслуживания населения.

Поскольку вопрос имеет важную социальную составляющую, заседание под председательством главы администрации Кольского района Александра Лихолата прошло в расширенном составе. В нём приняли участие: глава Кольского района Валентина Кустенкова, представители областного правительства, в том числе министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, представители воинской части Северного флота, Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ООО «Трансстрой», пожарной службы, общественных организаций и депутаты местных советов.

Напомним, вопросы, касающиеся моста в посёлке Шонгуй, в последнее время неоднократно рассматривались на заседаниях в районной администрации, областном правительстве и на выездных совещаниях. А дело в том, что мост, построенный ещё в начале 50-х годов прошлого века, давно является аварийным из-за значительных повреждений опорных и несущих конструкций. Опоры представляют собой поистине жалкое зрелище – настолько они «рассыпались». С недавних же пор мост стал ещё и опасным: в центральной части дорожное полотно просело почти на метр.

На совещании, состоявшемся в областном правительстве ещё 7 июля, было принято решение полностью закрыть его для проезда. Мост заварили металлическим ограждением и перекрыли железобетонными блоками. «Проезд запрещён. Мост в аварийном состоянии» - предостерегают автолюбителей установленные рядом с ним знаки. Как теперь попасть на левый берег жителям и работникам воинской части? Пока существует единственно возможный путь – по объездной дороге в 10,2 км через станцию Магнетиты. Этой же дорогой приходится следовать тревожным службам и машинам скорой помощи.

Насколько дорога удобна по состоянию и времени движения? И можно ли найти другой путь сообщения с левым берегом, где к тому же находится местная достопримечательность памятник героям-лётчикам? Эти вопросы подробно обсуждались в холе выступления докладчиков.

Глава администрации поселения Кильдинстрой Сергей Селиверстов представил полную картину истории моста. Долгое время мост являлся бесхозным, и потому муниципалитет юридически не имел возможности решать какие-либо связанные с ним вопросы, в том числе по восстановительным и ремонтным работам. Только в 2016 году он был принят на баланс поселения.

На левом берегу вместе с дачниками проживают около 20 человек, и ещё 150 работают в воинской части. Как докладывал командир части Сергей Сальников, организован подвоз людей к месту работы.

- Дорога находится не в лучшем состоянии: участок, проходящий вдоль железнодорожной ветки, осыпается. По нему будет ещё сложнее проехать осенью, когда начнутся затяжные дожди, – подняла проблему заведующая отделением скорой помощи Кольской ЦРБ Галина Денисенко.

Как выяснилось, существует более короткий путь - в 4,5 км через посёлок Кильдинстрой. Но дорога проходит через железнодорожный переезд, который нужно восстанавливать. Казалось бы, владельцу переезда вполне по силам решить этот вопрос. Однако, как пояснил начальник Мурманской дирекции Октябрьской железной дороги Леонид Зубович, для этого должна быть юридически оформлена сама дорога, причём независимо от того, какое имеет покрытие – асфальтовое или грунтовое.

И поскольку участники совещания сошлись во мнении, что путь через Кильдинстрой - оптимальный выход из ситуации с закрытием моста, принято решение начать процедуру оформления участка от Кильдинстроя до переезда и разработать «дорожную карту» по организации самого переезда. Всё это займёт немало времени, и пока не остается ничего другого, как пользоваться дорогой через Магнититы.

Было принято решение уже в ближайшее время привести её, а также участок от Кильдинстроя в нормативное состояние (выровнять, засыпать ямы и выбоины). По существу, на заседании ставилась задача стабилизировать ситуацию по закрытию моста, поэтому все предложения рассматривались глубоко и детально, в том числе касавшиеся дальнейшей судьбы аварийного моста.

Администрация Кольского района уже рассматривала вопрос реконструкции моста и направляла в региональное Министерство транспорта письмо с просьбой включить это мероприятие в государственную программу Мурманской области «Развитие транспортной системы» с целью предоставления субсидии. Однако, по предварительным оценкам, стоимость проектно-сметной документации составляет 7,5 миллиона рублей, и ещё в 150 миллионов рублей обойдётся сама реконструкция. Для местного бюджета это неподъёмные расходы.

В два раза дороже, как сказал Дмитрий Соснин, обойдётся строительство нового моста (эта версия высказывалась в ходе совещания). Он также отметил, что в правительстве области понимают всю серьёзность проблемы с закрытием моста, и в ближайшее время она будет вынесена на совещание с командованием Северного флота и руководством Мурманского отделения Октябрьской железной дороги (в том числе будет рассматриваться вопрос функционирования воинской части).

По меркам жителей больших городов расстояние в 10 км – это не расстояние. Но для жителей Шонгуя оно выросло в проблемный вопрос: всю жизнь левый берег реки был для них в шаговой доступности. Понимают это и участники совещания, поэтому рассмотрели предложение главы районной администрации о строительстве в Шонгуе пешеходного моста. Окончательное решение пока не принято, ведь нужно ещё определить стоимость проектной документации и направить информацию в областное правительство. Одновременно рассматривался вопрос о сносе аварийного моста – ООО «Трансстрой» поручено определить стоимость работ.

В ходе совещания было достигнуто главное: определены первоочередные задачи и те, что решаются в плановом порядке. А его результатом стало, в первую очередь, принятие комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и медицинского обслуживания населения левобережной стороны. В частности, если в жилом секторе левобережной части случится пожар, на его ликвидацию будет направляться пожарный расчёт войсковой части. Если же по медицинским показаниям больному потребуется срочная госпитализация, будет задействована санитарная авиация Мурманского аварийно-спасательного отряда. И поскольку участники совещания нашли, что мост опасен и для пешеходов, было принято решение усилить меры безопасности, в том числе это касалось наглядной агитации и разъяснительной работы с населением.