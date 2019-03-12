«Нужна ли ещё художникам античность?» Ответ знает Алексей Бойко

13 марта в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится лекция «Нужна ли еще художникам античность?» из лекционного цикла «Современное искусство и наследие классической культуры: диалоги с неравнодушным обществом».

В течение многих веков древности греков и римлян вдохновляли новые поколения художников. А в наши дни…классика – в музеях; постмодернизм отцвел; латынь не в моде. Образцам не место в обществе общедоступного самовыражения? В ходе мероприятия гости смогут проследить воздействие античности на современный художественный процесс.

Лектор: кандидат искусствоведения, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея Алексей Григорьевич Бойко.