Вопросы охраны атлантического лосося (сёмги) реки Варзуга обсудили на рабочем совещании комитета областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу. Заседание вел председатель профильного комитета Валерий Пантелеев. В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Геннадий Степахно, представители Управления Росприроднадзора по Мурманской области, Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, ФБГУ «Главрыбвод» правоохранительных органов, научных и общественных экологических организаций.

В центре внимания участников совещания были вопросы сохранения популяции атлантического лосося (сёмги). Представители ПИНРО проинформировали о результатах своих наблюдений, которые говорят том, что за последние несколько лет запасы сёмги в реке Варзуга находятся в депрессивном или близком к нему состоянии. Причиной этому научные сотрудники называют возросший уровень браконьерского лова, в том числе при осуществлении туристического неконтролируемого сплава по реке. Кроме того, отмечалась нехватка сотрудников контролирующих органов, которые занимаются надзором за соблюдением природоохранного законодательства на водоёмах и береговой территории.

– Очевидно, что рекомендаций, которые ежегодно разрабатываются научными организациями для сохранения запасов атлантического лосося в реках Терского района, недостаточно. Нужны более решительные меры по охране реки Варзуга от браконьерского лова сёмги. Прозвучало несколько, на мой взгляд, вполне работоспособных предложений. В частности, мы можем поддержать инициативу по присвоению заказнику регионального значения «Вазугский» федерального статуса национального парка, по внесению изменений в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, а также по введению полного запрета на туристический сплав. Это существенно расширит возможности для сохранения и восстановления запасов сёмги в реке Варзуга, – отметил Валерий Пантелеев.

Все поступившие в ходе совещания предложения будут обобщены профильным комитетом Думы, а вопрос останется на контроле.