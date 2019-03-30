Нужны воля и трудолюбие – Андрей Чибис после рабочей поездки в Североморск

Как «Арктик-ТВ» уже сообщал, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вчера посетил с рабочим визитом ЗАТО г.Североморск. Флотская столица стала первым муниципалитетом после Мурманска, с которого начал знакомство с нашим регионом новый глава.

«Первая поездка по области. Сегодня почти весь день провёл в Североморске - столице Северного флота России, - делится своими впечатлениями Андрей Владимирович со своими поклонниками в социальных сетях. - В городе впервые за много лет открыли детскую поликлинику после ремонта, но перед этим я решил посмотреть город, а именно - заехать по адресам, которые вы указали в комментариях. Прошлись по улицам - настоящая полоса препятствий, то лужа, то наледь, то сугроб. Дворы - настоящие склады снега.

Благодаря ручному контролю работа пошла - УК зашевелились, на улицах появилась техника, порядка 60% крыш очищено, но этого мало! Невозможно в XXI веке рисковать жизнью, просто гуляя по городу, тем более, такому, как Мурманск или Североморск.

Жалобы «ВКонтакте» были и на Центральную районную больницу - там сейчас новый главврач, который пытается исправить ситуацию.

Для меня очень важно было самому оценить ситуацию. Что сказать - детское отделение после ремонта свеженькое, пациенты в целом довольны, хотя рентгенолога, например, нет. Зато во взрослом всё печально. Абсолютно системная проблема, во многом связанная с равнодушием и цинизмом чиновников от здравоохранения. Будем исправлять.

Затем поехали в отремонтированную поликлинику. На фото до ремонта - откровенно страшные коридоры и палаты, сейчас - совершенное здание. Но! Ремонт делали 8 (!) лет, сроки много раз переносили. Так нельзя!

Много говорили о стратегии развития области.

В целом население региона сокращается, люди уезжают. Но Североморск - закрытый военный город, здесь много молодёжи и хорошая рождаемость. Планируем открывать новый детский сад. Пока на стройке готов только фундамент, но подрядчик обещает, что уже осенью всё будет готово. Проследим.

Вечером провели встречу с горожанами, собрался полный зал Дома культуры. Многие пришли с личными вопросами, которые не решаются годами, при любых руководителях, и самая частая проблема была снова в равнодушии и цинизме чиновников. Нет лекарства, в подвале жилого дома - магазин с огнеопасными красками, опасный переход рядом со школой, сугробы по колено и мусор.

Снова повторяю: муниципалитеты должны забыть логику «это не наши полномочия». Простой пример: около 40% жилья в Североморске - муниципальная собственность. Значит, местная власть имеет не только полное право, но и реальный рычаг влияния на управляющие компании!

Если УК не справляется и не хочет работать - её нужно менять!

Все инструменты есть в действующих законах, нужна воля и трудолюбие», - вот такие оценки и предложения высказал Андрей Чибис уже ночью с пятницы на субботу.

Это не осталось незамеченным со стороны активных пользователей Интернета, которые откликнулись на итоги деловой поездки главы региона в Североморск:

Елена Швецова: «Первые шаги - первые победы».

Роман Филатов: «Знает, что сказать. И знает, как сделать».

Сергей Барболин: «В принципе проблема ЖКХ - это проблема работы нанятых нами, гражданами нашего государства Россия, чиновников - для управления нашим государством в интересах всех граждан РФ. Чибис работает в этом направлении - пусть у него получиться».

Алексей Зайцев: «Да молодец!!! Энергия и активность есть... желание изменить тоже... пожелаем удачи и поможем каждый...».

Светлана Рапу: «Андрей, вы хоть спите? Берегите себя. серьёзно. взялись за такой пласт проблем, который копился годами. вскрываете нарыв, который назревал десятилетиями. надеюсь, что после его вскрытия начнётся выздоровление области».

(Орфография и пунктуация текста поста и откликов остались без корректуры. – Ред.)