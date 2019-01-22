Нынешнее состояние правопорядка в нашем регионе характеризуется как стабильное и находится под контролем - Алексей Тюкавин

Сегодня в Управлении МВД России по Мурманской области состоялось расширенное заседание коллегии по подведению итогов работы органов внутренних дел региона за 2018 год. В заседании принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Выступая перед участниками заседания, первый заместитель главы региона отметил, что благодаря эффективному решению стоящих перед ведомством задач нынешнее состояние правопорядка в нашем регионе характеризуется как стабильное и находится под контролем. В докладе дан анализ текущей обстановки, поставлены задачи на предстоящий год, в котором жителям региона предстоит избрать губернатора Мурманской области и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кроме того, в докладе отмечена большая роль участия граждан в охране общественного порядка и снижении количества преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах.

«Считаю работу по вовлечению социально активных граждан в охрану общественного порядка одной из приоритетных задач полиции и органов местного самоуправления. Решение этой задачи – необходимое условие обеспечения безопасности в регионе», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

По поручению губернатора Марины Ковтун Алексей Тюкавин вручил награды победителям областного конкурса народных дружин. В номинации «Лучшая народная дружина Мурманской области» кубками и благодарственными письмами Губернатора Мурманской области награждены: за I место – народная дружина города Оленегорска, II и III места получили соответственно народная дружина ЗАТО г. Североморск «Север» и народная дружина города Полярные Зори «Заполярье». В номинации «Лучший народный дружинник Мурманской области» кубки и благодарственные письма Губернатора Мурманской области вручены: за I место – Артему Слепухину (народная дружина города Оленегорска), за II место – Евгению Биткову (народная дружина города Снежногорска ЗАТО Александровск), за III место – Валентину Соловьеву (народная дружина «Север» ЗАТО г. Североморск).