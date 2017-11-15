О бесконечной пенсионной реформе поговорят в Мурманске

Секретарь Общественной палаты Мурманской области Юрий Мананков 23 ноября выступит с докладом на круглом столе на тему «Стратегия развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года и практика её реализации».

Организаторами мероприятия являются Общественная палата РФ, Федерация Независимых профсоюзов России совместно с Союзом организаций профсоюзов «Мурманский областной совет профессиональных союзов».

К участию в мероприятии приглашены представители правительства Мурманской области, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации.