О чудесах Арктики узнали юные северяне из Гаджиево

В городской детской библиотеке г. Гаджиево юные читатели отправились в географический круиз «Арктика - притягательная загадка». Ребята узнали, что Арктика – необычный край нашей планеты, таящий немало различных чудес. Дети познакомились с историей таких выдающихся полярных исследователей, как Георгий Брусилов, Георгий Седов и Владимир Русанов, которые отправились покорять неизведанную суровую землю.

Затем ребята и сами совершили экспедицию по необъятным просторам Арктики. Им предстояло выполнять разные задания на «станциях». Они должны были покорить залив «Моя Арктика», отвечая на вопросы викторины, преодолеть океан «Загадки земных океанов», разгадывая кроссворды, высадиться на острове «Животные Арктики» и расшифровать ребусы. Юные исследователи смогли продемонстрировать свою творческую активность, эрудицию, знания, чтобы преодолеть все препятствия на своем пути. Сплоченная работа помогла ребятам в ребусах разгадать имена полярных исследователей. Гости отметили, что нужно больше читать, чтобы с легкостью проходить такие испытания.