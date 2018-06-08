О «цветах жизни» и нормах «на прокорм»

Вот уже полгода региональные парламентарии и чиновники не могут договориться по вопросу выделения муниципалитетам субвенций на организацию бесплатного школьного питания. Не получилось это сделать и 29 мая, на заседании комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. Обсуждение темы перенесли на июнь. Поневоле вспомнишь циничное продолжение известного афоризма: дети – это цветы жизни, но пусть они растут на чужих клумбах.

За чем дело стало

Ещё в декабре прошлого года «социальный» вице-губернатор Инна Погребняк изложила депутатам регионального парламента позицию правительства по вопросу выделения муниципалитетам субвенций на организацию бесплатного питания школьникам. Как «РПГ» сообщала, для расчёта этих сумм была выведена цифра в 108 рублей. Это - не стоимость одной порции питания, подчеркнула вице-губернатор, а расчётная величина, которая корректируется в зависимости от числа льготников, обеспечиваемых бесплатным питанием, количества приёмов пищи, дороговизны продуктов и т.д.

«В регионе 22 тысячи детей должны питаться бесплатно, из них 4,5 тысячи (20%) только завтракают, - говорила она. - Стоимость завтрака в среднем по области – 50 рублей. 12% школьников только обедают, и это обходится в 72 рубля за порцию. Если удельный вес порций переложить на общую стоимость, то 14 тысяч детей получают завтрак и обед стоимостью в 123 рубля. Из этих расчётов и определяется субвенция».

Муниципалам правительство указало на «самовольное» увеличение числа льготников за счёт детей других социальных категорий. И нет, мол, таких законодательных норм, где указано, что затраты на школьное питание должны полностью покрываться из областного бюджета. Частью 5 статьи 15 закона № 131-ФЗ предусматривается, что органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для исполнения переданных им госполномочий в случаях и порядке, предусмотренными уставами муниципальных образований.

К тому же по расчётам чиновников самая высокая стоимость порций получается именно в тех школах, которые обеспечивают муниципальные комбинаты школьные питания. Получается, муниципалитеты софинансируют работу своих предприятий.

Депутаты выражали несогласие с позицией правительства и приводили свои доводы, суть которых сводилась к тому, что базовую цифру в 108 рублей надо увеличить – хотя бы на процент инфляции.

Заместитель председателя Мурманского горсовета Михаил Белошеев, специально делегированный для отстаивания интересов мурманчан и выражения позиции администрации Мурманска и Совета депутатов, тогда зачитал Обращение в адрес Думы и губернатора. С выражением несогласия по вопросу выделения областному центру из региональной казны средств, в том числе и на софинансирование бесплатного питания школьников в образовательных учреждениях.

С декабря по май, чтобы прийти к консенсусу, при правительстве и Думе все это время вели обсуждение две рабочие группы. А расчёты правительства проверила дополнительно Контрольно-счётная палата Мурманской облдумы.

На заседании думского комитета по бюджету 29 мая выяснилось, что рабочие группы действовали по разным сценариям.

Занимательная арифметика

Председатель бюджетного комитета Борис Пищулин представил коллегам и делегации из правительства во главе с Инной Погребняк «компромисс из двух мнений депутатов»: одни предлагали увеличить расчётную цифру до 115 рублей, другие – на процент инфляции, 4%, или на 4 рубля 32 копейки – до 112 рублей 32 копеек. Но не «повелись» чиновники ни на то, ни на другое.

Борис Валентинович «изложил в своём понимании» позицию исполнительной власти, используя присланные в Думу данные (обратим внимание на разницу в декабрьских и майских цифрах. – Авт.).

«Общее количество питающихся в образовательных учреждениях Мурманской области по итогам 2017 года – 21 тысяча 820 человек, из них получают только завтрак - 3 тысячи 527 ребят. Воспринимайте на слух, - предложил он. – 3 тысячи 41 школьник получает только обед. Двухразовое питание – у 15 тысяч 252-х. За счёт того, что некоторые детишки питаются 1 раз, экономия от питания двух групп по итогам прошлого года составила 54,8 млн рублей. Эти миллионы остались в муниципалитетах и пошли дополнительно на тех ребят, которые питаются в школе 2 раза в день. Если 54,8 млн рублей разделить на 15 тысяч 252 человек, то дополнительно получится к 108 рублям - 35,9 рубля. Итого: двухразовое питание обходится в 143,9 рубля на ребёнка».

Кушать – только через 3,5 часа!

Вице-губернатор Инна Погребняк сообщила, что на заключение КСП, «из которого не видно явно, что нужно индексировать и каким образом», Минобразования области подготовило соответствующие изменения в закон. С учётом проработки вопроса с представителями отраслевого Института питания.

«Мы просмотрели каждый муниципалитет отдельно, - сообщила вице-губернатор. – У них – три способа хозяйствования, у каждого свои. Выяснилось, что многие муниципалитеты не выдерживали технологический перерыв между приёмами пищи в 3,5 часа, определённый минимумом СанПиНа. Помимо того, что дети во время пребывания в школе получали молоко и булочку, они ещё умудрялись кормить их два раза. Для Ковдорского, Ловозерского, Кольского районов, Оленегорска и Кировска стало откровением, что они не обязаны кормить детей два раза, - убеждала Инна Погребняк. – 108 рублей – это расчётная величина для определения объёма субвенции. Это сырьё, если хотите. Вы что собрались индексировать?».

Про Фому и про Ерёму

Депутат Наталия Ведищева напомнила, что по спорному вопросу работали 2 рабочие группы – при Думе и при правительстве.

«Я думала, что совместно мы придём к оптимальному решению, однако, сегодня складывается впечатление, что депутаты и члены правительства говорят о разных проблемах, - недоумевала она. – Одни смотрели одно, другие – другое. Картина, которую обсуждали в рабочей группе при Думе, - совершенно иная и далеко не масляная. Я посетила и группу при правительстве. Ко мне после заседания подходили представители муниципальных образований и говорили совсем другое. Какая экономия может быть в Ловозерском районе? Они даже не понимают, что среднюю возрастную группу и старшеклассников надо два раза кормить. На 220 рублей получается. Если мы сейчас чётко пропишем 108 рублей, и это только на продукты, то многие комбинаты школьного питания закроются. И не надо вспоминать отраслевой Институт питания – у него в Заполярье была совершенно иная задача, связанная с федеральным законом (представители Института приезжали в регион и на днях провели в Думе рабочее совещание по проблемам питания. – Авт.)».

Индексация не даст возможность некоторым муниципальным образованиям увеличить стоимость школьного стола, возразила заместитель министра финансов Анна Уварова. Нужно конкретизировать закон, чтобы все знали правила игры. В противном случае средства субсидий до стола школьников так и не дойдут.

Законом по «разброду и шатаниям»

Министр образования Наталия Карпенко сообщила, что на заседании рабочей группы при правительстве её ведомству было дано задание: в кратчайшие сроки подготовить концепцию регионального закона. Документ готов и скоро будет представлен в региональный парламент.

«Первый этап: с 1 сентября 2018 года установить конкретные цели использования средств областного бюджета, которые предназначены для бесплатного школьного питания, - зачитывала министр. – Учитывать региональный размер бесплатного школьного питания как величину, предназначенную для приобретения продуктов. То есть, 108 рублей идут на продукты. При этом сохранить региональный размер стоимости продуктов питания, который используется сегодня, - 108 рублей. Изменить порядок определения условий предоставления межбюджетных трансфертов с субвенции на субсидию. То есть, муниципалитеты будут софинансировать расходы, не связанные с покрытием сырьевой составляющей».

Второй этап действия концепции – с 1 января 2019 года. До этой даты надо внести в структуру закона понятийный аппарат: что такое бесплатное питание и льготное питание. Федеральным законом бесплатное школьное питание определено только детям с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья), полномочия отнесены к субъектам РФ. Остальные категории школьников станут относиться к льготникам. Соответственно будут 2 формы межбюджетных трансфертов: субвенции – на бесплатное питание, субсидии – для трёх категорий льготников.

Также планируется ввести формы предоставления питания. Они будут зависеть от норм СанПиНа и времени пребывания в учебном учреждении. Там и пропишут время между приёмами пищи – не менее 3,5 часа. От этого будет зависеть кратность питания.

«Далее мы пропишем расчёт величины, необходимой для приобретения продуктов питания, - резюмировала министр образования. – Из неё будет понятно, что предложить детям на завтрак и обед. Рацион будет приведён в соответствие с возрастными нормами: 1-4 классы, 5-7-е, 8-9-е, 10-11 классы».

Наталия Карпенко считает, что изменения в региональный закон «Об образовании» целесообразно внести, в соответствии с этой концепцией, до 1 сентября 2018 года. И с 1 января будет рассчитана новая величина для расчёта межбюджетных трансфертов.

В итоге решено: в июне рабочим группам исполнительной и законодательной ветвей власти ещё раз вернуться к обсуждению вышеизложенного вопроса. «Чтобы окончательно понять – в каком направлении двигаться в части совершенствования регионального законодательства и стоимости школьного питания», - уточнил Борис Пищулин.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».