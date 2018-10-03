О давлении на рыбопромышленников, обысках и попытках рейдерского захвата расскажут журналистам

Союз рыбопромышленников Севера и представители холдинга «Норебо», завтра, 4 октября, в 14 часов в конференц-зале Мурманского тралового флота (г.Мурманск, ул. Шмидта, 43, 5-й этаж) проводят пресс-конференцию по теме давления на рыбопромышленников, обыскам, попыткам рейдерского захвата и шпионаже.

Как сообщает пресс-служба холдинга «Норебо», в офисах компаний, входящих в холдинг «Норебо», прошли обыски. «Нас посетили сотрудники столичного главка Следственного комитета России и отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭиПК) УВД по ЮЗАО Москвы в сопровождении СОБРа, вооруженных людей с автоматами и кувалдами для разбивания дверей и запугивания людей.

Представители холдинга «Норебо» считают действия правоохранителей заказными и нацеленными на рейдерский захват предприятий. Союз рыбопромышленников Севера высказывает серьёзные опасения за весь рыбный бизнес Севера и продовольственную безопасность страны. Факты, которыми мы сегодня располагаем, и которые уже нашли своё подтверждение, говорят о травле местных предпринимателей, о попытках развалить рыбный бизнес и завладеть им. Даже более этого – о попытках иностранных агентов заполучить влияние над российской рыбопромысловой отраслью.

В российских и зарубежных средствах массовой информации появилась информация о судебном разбирательстве в Высоком суде Лондона. Иск подал Александр Тугушев к владельцу холдинга «Норебо» Виталию Орлову. Представители холдинга некоторое время никак не комментировали ситуацию, было принято решение дождаться заключения по делу. Однако так как на сегодняшний день информация оказалась в СМИ и к нам поступает множество обращений, мы готовы их прокомментировать. В частности, интерес вызывают документы, которые переданы в суд через английского детектива. Адвокаты считают, что документы добыты незаконным образом - путём шпионажа на территории России с использованием завербованных сотрудников правоохранительных органов.

Мы связываем дело, рассматриваемое в суде Лондона, историю со шпионажем и слежкой за Виталием Орловым и новые обыски в компаниях холдинга «Норебо» в единую цепь событий. Цель которых – рейдерский захват. Сегодня, когда сотрудниками Москвы возбуждается надуманное, по нашему мнению, уголовное дело, когда оперативники приезжают в Мурманск и ведут себя по-хамски по отношению к простым людям – сотрудникам предприятий, основная масса из которых – женщины, молчать больше нельзя», - сообщается в официальном пресс-релизе «Норебо».

В настоящее время предприятия холдинга и Союз рыбопромышленников Севера уже получают множество обращений от рыбаков, которые просто боятся за своё будущее. Союз заверяет, что будет защищать рыбопромышленников, отстаивать их интересы и их право трудиться и выполнять распоряжения Президента и правительства: заниматься обновлением рыбопромыслового флота, возрождением береговых перерабатывающих комплексов, обеспечивать рост поставок рыбопродукции на российский рынок. Чтобы защитить рыбный бизнес, Союз рыбопромышленников будет действовать в рамках законодательства путём обращения в правоохранительные органы, в частности в УФСБ России. Также на действия сотрудником московской полиции готовятся жалобы в прокуратуру.

Во встрече с журналистами примут участие руководитель Союза рыбопромышленников Севера Константин Владимирович Древетняк, председатель Совета директоров ПАО «Мурманский траловый флот» Валерий Евгеньевич Цуканов, заместитель генерального директора АО «Альтернатива» Анатолий Иванович Прокопенко, адвокат, представляющий интересы холдинга «Норебо», Валерий Николаевич Стадник.