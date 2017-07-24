О деньгах под ковриком в ванне знал сожитель, обокравший пенсионерку из Кировска

В полицию Кировска обратилась местная жительница 1960 года рождения с заявлением о краже из её квартиры. Пенсионерка рассказала полицейским, что в период её отсутствия кто-то проник в квартиру и украл принадлежащие ей 15 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кража совершена путем повреждения окна на лоджии. Денежные средства потерпевшая хранила в ванной комнате под ковриком, в связи с чем у оперативников появились основания подозревать, что преступление совершил знакомый потерпевшей, который знал где пенсионерка хранит денежные средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Кировска установили, что хищение денежных средств совершил ранее не судимый сожитель потерпевшей 1981 года рождения, уроженец Республики Карелия.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции по г. Кировску МО МВД России «Апатитский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.