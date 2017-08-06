О диверсии власти, про антисоциальную и антигражданскую политику, бандитизм и воровство правительства, сказки от Минфина, феодальную раздробленность – нелицеприятные оценки Михаила Шмакова

Что общего, скажите, может быть у гопников, обманом выманивающих деньги у пенсионеров, и у чиновников в дорогих костюмах, вычисляющих уровень инфляции в стране? Как бороться с эпидемией невыплат заработной платы? Принесёт ли пользу курортный сбор? На эти и другие острые вопросы корреспондента газеты «Труд» ответил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

- Михаил Викторович, для начала вопрос об очередном виде мошенничества, который появился в регионах. Читатели рассказывают о похожих случаях: к ветеранам приходят или звонят, представляясь сотрудниками ФНПР, называют СНИЛС и другие персональные данные. Предлагают премиальные выплаты от профсоюзов, но с условием: предварительно перечислить 1%. После перечисления аферисты, нетрудно догадаться, исчезают. Как прокомментируете?

- Это явное и подлое мошенничество. К тому же налицо попытка дискредитировать профсоюзное движение. Конечно, к профсоюзам эти «ходоки» никакого отношения не имеют. Призываем граждан к бдительности и просим в подобных случаях незамедлительно информировать полицию и профсоюзные органы. В свою очередь, мы уже обратились к правоохранителям с требованием пресечь мошенничество.

- Тогда о других, более изощренных способах отъема денег у населения. В прессе стали появляться высказывания правительственных чиновников о бюджете на будущий год. Вы не находите в них примет дальнейшего сокращения социальных расходов?

- Такая тенденция очевидна. Как и в 2017-м, бюджет следующего года будет малосоциальный. А все заверения чиновников о том, что правительство сохранит социальную направленность в главном финансовом документе, - не более чем лукавство со стороны финансово-экономического блока правительства. Сегодня эти персоны во власти ведут антисоциальную и антигражданскую политику, работают в интересах не граждан и страны, а собственного ведомства. Им надо хотя бы на бумаге сбалансировать бюджет, а развивать экономику они не умеют и учиться не собираются. У них главная задача - больше налогов, они готовы обложить ими все, что хоть как-то еще шевелится... Решения властей порой напоминают диверсию.

Профсоюзы свои претензии к бюджетной и налоговой политике высказывали на недавнем заседании Трёхсторонней комиссии. К примеру, власти снова нацелились сократить отдельные статьи по бюджету Фонда социального страхования. Речь идет о компенсациях за несчастные случаи на производстве. Фонд получает по данной статье профицит, но вместо того, чтобы поддерживать страховую систему, правительство беспардонным образом изымает профицит для затыкания дыр в бюджете. Это недопустимо! Такие решения нарушают Конституцию и закон об основах социального страхования. Увы, подобных примеров множество.

- Зато обещают индексировать зарплату бюджетников на 4%. Это как, нормально?

- Это издевательство. Потому что инфляция в 4% существует только в буйных фантазиях чиновников. В своих расчетах, и без того далеких от реальности, они используют не потребительские, а оптовые, промышленные цены. А поскольку Росстат сейчас подчинён Минэкономики, который с ЦБ отвечает за обуздание инфляции, то они попросту «подгоняют» цифры. Аналитики признают: потребительская инфляция сегодня - как минимум 8-9%. Ну и кого в высоких кабинетах обманывают? Разве что себя. Люди-то видят, как скачут цены на всё.

Надо, конечно же, повышать зарплату не по общей инфляции, а по потребительской. Но пока мы видим, что этот процесс законодатели начали с себя и на том хотят его завершить. Яркий случай в Красноярске, где местные депутаты собрались удвоить свое жалованье. Их пристыдили - пришлось им пока отменить решение. Но как тут не вспомнить, что пару лет назад в два раза повысили себе зарплату депутаты Госдумы. А где же повышение бюджетникам? Минфин давно не проводит реальной индексации, хотя это прямое нарушение закона, требующего ежегодно фиксировать зарплату бюджетников хотя бы на уровне инфляции. Мы будем жёстко критиковать Минфин и Минэкономики, весь финансово-экономический блок правительства за такие предложения. Будем биться именно за социальный бюджет.

- Вот и индексация работающим пенсионерам, которой добивались профсоюзы, в следующем году не предусмотрена. Как расценить это - как временную меру?

- Как шаг к разрушению системы пенсионного страхования в стране. Вероятно, нас хотят вернуть к социальному обеспечению по остаточному принципу. Но профсоюзы не для того 10 лет боролись, чтобы уйти от единого социального налога к созданию страховой системы. По крайней мере в трёх фондах - обязательного медицинского, социального и пенсионного страхования. Если чиновники воровским способом залезают в страховые фонды, чтобы изъять оттуда деньги, это просто бандитизм, воровство у собственного народа. И мы с этим не будем мириться!

- А как относятся профсоюзы к предложенной Минфином и ЦБ концепции индивидуального пенсионного капитала, когда формирование накопительной пенсии полностью ложится на плечи работников?

- Такой элемент накопления пенсии может существовать, но на добровольной основе. Если человек располагает свободными средствами, он может заключить договор с НПФ или другой финансовой структурой и дополнительно откладывать часть зарплаты на пенсию. Но навязывать всем эту схему нельзя. И в системе обязательного государственного пенсионного страхования не должно быть никакого накопительного компонента.

Что Пенсионный фонд дефицитен - сказки от Минфина. Сейчас он даёт льготы ряду компаний на уплату взносов в ПФР, но тогда правительство должно восполнять Пенсионному фонду недостачу. Мы не видим, чтобы это делалось. Например, льготы получают IT-разработчики. Тогда чиновники правительства должны им прямо сказать: ребята, вы можете платить меньше в Пенсионный фонд, но и пенсию вы будете получать тоже поменьше, если бюджет не компенсирует выпадающий доход Пенсионного фонда. Но ведь об этом никто не говорит. Доверия такая лукавая политика не прибавляет. Оно, доверие, и так крайне низкое. Люди убеждаются, что их в высоких кабинетах обманывают каждый день.

- Из недавних сообщений: в рейтинге уровня жизни пенсионеров Россия заняла 40-е место из 43 возможных, уступив в том числе Турции, Китаю и Мексике. Ниже нашей страны расположились только Бразилия, Греция и Индия...

- Я видел бодрые комментарии: мол, все эти рейтинги - клевета и наговоры. Но положа руку на сердце обеспечение пенсионеров в нашей стране действительно на очень низком уровне. Все упирается в застой в нашей экономике. Всем давно очевидно, что нужны другие меры, другое лекарство от кризиса, а мы все продолжаем кроить себе одежки по старым лекалам МВФ и Всемирного банка. Что ведет к деградации, а не к росту. Так много разговоров о необходимости отстаивать суверенитет - ну так и надо вести суверенную финансово-экономическую политику. Но мы же ее не ведем. Могли бы, например, вдвое снизить цены на энергоресурсы на собственном рынке, невзирая на мировые цены. И инвестиции к нам потекли бы рекой. Ведь усреднение мировых цен выгодно только транснациональным компаниям, чтобы подминать под себя весь мировой рынок.

- Как на фоне разгорающихся споров вокруг бюджета и других противоречий между правительством, профсоюзами и бизнесом идет подготовка нового Генерального соглашения?

- Мы пролонгировали на год действующее Генеральное соглашение. Сейчас идёт активное согласование положений трехстороннего договора на предстоящий период с учётом параметров бюджета на ближайшие годы. Мы отстаиваем корректировку бюджетной и тарифной политики, чтобы эти положения записать в соглашение. И, таким образом, создать двойной контроль их выполнения.

Конечно, противоречия между трудом и капиталом никуда не денутся. У бизнесменов цель - максимум прибыли, у нас - максимум цены за труд. Нужно находить золотую середину, а государство в лице правительства должно являться мудрым арбитром. К сожалению, правительство у нас чаще встаёт на сторону бизнеса или своими решениями угнетает и работников, и бизнес.

- С 1 июля на 300 рублей повышен минимальный размер оплаты труда. Этого явно не достаточно, поскольку величина МРОТ не покрывает прожиточный минимум. Не лучше ли перейти к минимальной почасовой оплате труда?

- До прожиточного минимума МРОТ так и не доведён, это вынуждено признать и правительство. Повышение на 300 рублей - это ничто, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Было 7,5 тысячи, сейчас - 7,8 тысячи рублей, не шаг, а шажок. Мы будем стремиться довести минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума. Причём в течение одного года.

Что касается почасовой оплаты труда, то такая существует в мире 200 лет и будет существовать ещё долго. Мы не против введения почасовой оплаты, но при условии сохранения минимальной ежемесячной. Ведь МРОТ - это гарантия, от его размера на многих предприятиях строится система оплаты труда. Что касается минимальной почасовой оплаты. Предположим, она будет 100 рублей. Но даже гастарбайтеры сейчас меньше чем за 1,5 тысячи рублей в день работать не соглашаются. При работе 12 часов получается не менее 120 рублей в час. За меньшие деньги человек в руки лопату не возьмет. А если мы говорим о высококвалифицированном труде, минималка должна быть 300-400 рублей в час. Для сравнения: наши канадские коллеги поставили задачу добиться минимальной ставки в 15 долларов в час. Сейчас у них - 12 долларов, что считается мало. В переводе на рубли - примерно 750. На потребтовары у них цены ниже, чем у нас. А сколько мы получаем? Давайте разделим МРОТ на 160 рабочих часов в месяц. Получаем 40 рублей! Вот вам разница...

- Профсоюзы не раз отмечали, что в стране растет число социально-трудовых конфликтов? Что делать?

- Количество социально-трудовых конфликтов, по нашим подсчётам, растёт на 20% в год. Основная проблема - невыплата зарплаты. Причём большая часть таких конфликтов - на предприятиях, где нет профсоюзов. Там, где мы работаем и действуют коллективные договоры, острые вопросы быстрее решаются. Хотя далеко не все работодатели из тех, кто задерживает зарплату, имеют корыстные интересы. Нужно вдумчиво разбираться, какая налоговая и таможенная политика в той или иной отрасли, как финансовое положение предприятия соотносится с ввозом экспортных материалов, сырья... Ведь огромное количество предприятий сегодня не могут вздохнуть полной грудью, они не живут, а выживают, задыхаются без денег.

- Кстати, про санаторий. Как вы относитесь к законодательной инициативе о так называемом курортном сборе?

- Если бы подобные решения предлагались на фоне экономического роста и подъёма уровня доходов населения, можно было бы рассуждать на эту тему сколько угодно. Но в сегодняшних условиях стремление снять ещё одну шкуру с отдыхающих мудрым никак не назовешь. Так что закон нужно дорабатывать, поспешность в его принятии ничего хорошего не сулит. У нас, безусловно, снижается поток отдыхающих на российские курорты, зато всё больше выездов за рубеж. Потому что стоимость одного дня отдыха в Турции вдвое меньше, чем в России, да и сравнение систем налогообложения не в нашу пользу - у нас завышается кадастровая стоимость земли, чтобы брать с этой стоимости земельный налог... Кто все эти вопросы рассматривал, когда готовил закон о курортном сборе? В результате всё свелось к очередному отъему денег у населения.

И потом, почему сбор установили только для четырёх регионов, чем другие-то хуже? Подмосковье спрашивает: к нам в выходные выезжают на отдых 8 млн москвичей, так почему бы и нам не ввести сбор с отдыхающих? Но так мы дойдём до поборов с горожан, поехавших в село на речку рыбу поудить. Это же шаг к феодальной раздробленности! Неужели инициаторы закона этого не понимали?