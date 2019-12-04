О духовно-нравственном просвещении и патриотическом воспитании молодёжи поговорили без молодёжи

В областной Думе прошли региональные Рождественские парламентские встречи. Мурманская областная Дума совместно с Мурманской митрополией уже в четвертый год подряд проводит данное мероприятие. В этот раз встреча в рамках регионального этапа рождественских образовательных чтений посвящена единой теме: «Великая Победа: наследие и наследники».

В диалоге приняли участие депутаты регионального парламента, представители русской православной церкви, общественных организаций, образовательных учреждений, военкомата и правоохранительных органов Мурманской области.

Спикер областной Думы Сергей Дубовой отметил, что тема выбрана не случайно. В мае 2020 года страна отметит 75-летие Великой Победы. В этом году на территории Мурманской области и Восточного Финнмарка в Норвегии прошли масштабные мероприятия, посвященные 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

– Эти даты – ещё один повод обратить пристальное внимание общественности на вопросы формирования патриотического сознания у молодёжи и подростков, укрепления исторической народной памяти. Я считаю очень важным, чтобы и мы, и будущие поколения понимали, насколько великий Подвиг совершили наши предки. Сегодня важно осознать и донести до наших детей простую истину: у нас нет другой истории, кроме истории России, – подчеркнул парламентарий.

Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан обратил внимание на то, что наш народ понёс колоссальные жертвы в годы Великой Отечественной войны:

– Наша страна пережила тяжелейший век. Думаю, что в этом есть какой-то глубокий смысл, который отрывается перед нами только сейчас, на наших глазах – великое предназначение России. Все аспекты, которые сегодня обсуждались в парламенте – это звенья одной цепи. Депутатский корпус и церковь – это общественно-значимые структуры, которые отражают настроение народа. Мы еще не прочувствовали в полной мере наследие Великой Победы. Во время наших Рождественских Трифоновских образовательных чтений педагоги говорили, что современные дети очень многого не знают о героическом прошлом нашей страны. Казалось бы, о Великой Отечественной войне говорят везде, проводят парады, встречи с ветеранами, организована акция «Бессмертный полк». Дети видят, понимают, что проходит что-то значимое, но о самой войне они знают ничтожно мало. Это колоссальная потеря, которая произошла в нашей системе образования и воспитания.

Участники рождественских парламентских встреч обсудили вопросы духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, военнослужащих, а также профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и участие церкви в работе с заключенными.

В завершении модератор встречи, вице-спикер областной Думы Наталия Ведищева, отметила, что главная задача сегодня – увлечь молодежь истинными нравственными ценностями, направить её по правильному пути, сделать молодых людей достойными наследниками Великой Победы:

– Стало доброй традицией завершать год доверительным разговором о важности духовно-нравственных ценностей. Думаю, что выражу общее мнение депутатов Мурманской областной Думы, если скажу, что состоявшийся сегодня диалог был для нас полезен. Он продемонстрировал заинтересованность и готовность региональных органов государственной власти, Мурманской митрополии, военных и правоохранительных органов, педагогического сообщества, общественных организаций к совместной работе в сфере духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания молодёжи. Мы ждём свежих идей, инициатив, и готовы действовать на законодательном поле.