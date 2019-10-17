О лицензировании и «здоровом питании» - депутаты облдумы работают над законопроектами

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты рассмотрели проект закона, вносящий изменение в статью 6 Закона Мурманской области «Об образовании в Мурманской области».

Он наделяет региональное министерство полномочиями по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности филиалов организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Мурманской области, расположенных за её пределами на территории Российской Федерации. Под действие законопроекта попадает, в частности, филиал Нахимовского училища, подчеркивалось в ходе обсуждения. Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении и окончательной редакции.

Депутаты рассмотрели и высказали своё мнение по проектам федеральных законов в сферах образования и культуры.

Комитет рекомендовал поддержать законопроект, вносящий изменения в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- В Госдуму внесён федеральный закон, который ждали давно, - отметила Лариса Круглова. – Появляется такое понятие как «здоровое питание» и, что очень важно с учётом нехватки средств на местах, есть строка «софинансирование субъектов РФ».