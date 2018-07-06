О Мурманске на разных языках

На заседании правительства Мурманской области 30 мая, прошедшем под председательством губернатора Марины Ковтун, рассматривались мероприятия по обеспечению социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск. Доклад на эту тему представил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. Последующее общение сити-менеджера с аудиторией оставило неоднозначное впечатление - судите сами.

Детали доклада

По информации главы администрации, общий объём доходов городского бюджета в 2017 году составил почти 12 млрд рублей. Как и в предыдущие годы, сохранилась социальная направленность расходов казны - наибольшую долю в общем объёме составляет социальная сфера, 70,0%. Бюджет в 2017 году исполнен с дефицитом в 28,3 млн рублей, или 0,4% от общего годового объёма доходов.

В прошлом году отмечен двукратный рост объёма работ по строительству, сумма затраченных на это средств составила 4,7 млрд рублей, 210% к 2016 году. Введено в эксплуатацию 55 объектов общей площадью 53,8 тысячи кв. метров. Площадь введённого жилья увеличилась в 1,5 раза, введены в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома, построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково, завершено множество объектов благоустройства.

Из аварийных домов расселено 428 человек, в текущем году планируется расселить 532 мурманчанина. Кроме озвучивания основных цифр, Андрей Сысоев подробно доложил о состоянии дел в сфере образования, культуры, молодёжной и социальной политики, транспорта и городской инфраструктуры.

Губернатор Марина Ковтун отметила ёмкость и обширность представленного доклада, что для неё лично неудивительно, потому что сити-менеджер Мурманска недавно отчитывался перед горсоветом.

«Значит, сегодняшняя информация уже должна быть соответствующим образом отформатирована», - выразила уверенность она и предложила задавать вопросы. И они «с чувством, с толком, с расстановкой» посыпались, как из рога изобилия: о качестве возводимого жилья и капитального ремонта, проблемах с межеванием городских территорий, об уборке мусора и снега с городских улиц, о жилье для врачей.

Дорогие социальные

Вопрос качества строительства социальных домов, предназначенных для расселения из аварийного жилья, интересовал региональный Минстрой. Он возник ещё при вселении людей в первые два дома и не потерял актуальности при введении в эксплуатацию МКД на улице Генералова. Суды по искам жильцов продолжаются, и этого следовало ожидать. И стоимость квадратного метра достаточно высока, чтобы позволять себе работать некачественно. Плохой результат, в понимании Минстроя, получен из-за ошибок в проектных решениях в отношении инженерных систем. Администрации Мурманска предлагалось направлять проектную документацию на экспертизу, чтобы подтвердить правильность расчётов, однако городские чиновники поступили по-своему. Сейчас, по предписанию Госжилинспекции, по адресу: улица Полярные Зори, 50 проводятся работы по замене сетей тепло- и водоснабжения МКД. Решается вопрос по устранению недоработок в домах по улице Героев-североморцев.

- Андрей Иванович, какие-то меры принимаются для того, чтобы в дальнейшем подобного не допускать? - спросила Елена Абраменко, первый заместитель министра строительства и территориального развития.

- Действительно, у нас четыре дома находились в реестре некачественного жилья на сайте ЖКХ, сейчас их там нет. По МКД на Генералова: задерживается ввод в эксплуатацию, потому что четыре иска рассматриваются в суде. Назначены строительно-технические экспертизы, как только будет вынесено по ним решение, вопрос будет снят.

Администрация Мурманска не стала направлять проектную документацию на экспертизу не из-за самонадеянности, а потому что это не обязательно делать для малоэтажных домов, и Минстрой об этом знает. К тому же, это платная процедура и требует дополнительной траты времени. При строительстве на Героев-североморцев, когда возник спорный вопрос по проектным решениям, такая экспертиза была проведена. Решения проектировщиков по этим домам были подтверждены.

Вы считаете, что цена от 48 до 55 тысяч рублей за квадратный метр достаточно высокая? А я знаю, что в области у нас есть цены по 57 и 67 тысяч за «квадрат».

По дому № 50 на улице Полярные Зори - там заключён контракт между управляющей компанией и подрядной организацией. Недостатки будут устранены - естественно, не за счёт бюджета.

Я считаю, те недочёты, что вы отмечаете при больших объёмах сделанного, допустимы.

О размежевании

Актуальную проблему размежевания городских территорий подняла Валентина Котова, руководитель Мурманского регионального Центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Она напомнила, а кому-то и рассказала о ранее неизвестном, что администрация Мурманска в своё время сформировала земельные участки под многоквартирные дома, в результате чего в отдельные придомовые территории попали обширные участки, ненужные при эксплуатации МКД, а также - дороги и межквартальные проезды. Так, например, в придомовые территории домов 49 и 51 по ул. Карла Маркса включён участок межквартального проезда, отнесённого к домам по улицам Новое Плато и Трудовые Резервы. Но этот проезд более предназначен для жителей других домов. В сформированный земельный участок под указанными многоквартирными домами включена территория общего пользования - межквартального проезда, предназначенного для нужд всех горожан. В результате такие участки находятся без хозяина. Ремонт, уборка, вывоз мусора и снега не производится. Во дворе на улице Крупской, например, жители используют автомобильные покрышки, чтобы обозначить место стоянки своей легковушки на время отсутствия. В результате территории у домов напоминают свалку. Ещё пример: у домов 3, 5 и 7 по улице Сафонова образовался настоящий полигон строительных отходов. Администрация Мурманска вместо того, чтобы очистить территорию, предпочла засыпать всё землёй. Всё перечисленное, по мнению Котовой, связано с неправильным межеванием дворовых территорий Мурманска. Граждане не могут (да и не хотят) оплатить капремонт и очистку этих участков, и ситуация с каждым годом ухудшается. Ведь определить придомовую территорию одному дому, выделив его из группы домов, практически невозможно.

- Можно ли ожидать от администрации города исправления данных ошибок, пересмотреть подход к формированию земельных участков? - спросила Валентина Котова.

- Общественники досконально изучили эту тему, обсуждали её с главой города Дмитрием Филипповым. Почему нельзя решить проблему, Андрей Иванович? – подключилась и губернатор.

- Ответ на вопрос непростой, для начала надо вернуться в 2002-й год. Тогда существовал Земельный комитет и относился он - должен вас расстроить - к областной администрации. Именно он и привёл Мурманск к той ситуации, о которой вы рассказали.

- Вот только не надо вспоминать рудименты прошлого, в те времена в правительстве области никто из присутствовавших здесь не работал, - внесла коррективы в ответ Сысоева губернатор.

- Если мы не вернёмся к истокам, то не определим, в каком направлении двигаться дальше. Поэтому я продолжу. Дома были поставлены на декларативный учёт по принципу так называемых кварталов. То есть, несколько МКД - группы домов - попадали на такие земельные участки. Туда были занесены не только те объекты, о которых говорила Валентина Александровна, но и трансформаторные подстанции, насосные и т.д. Когда я заступил на должность главы администрации Мурманска в 2011 году, самый поверхностный анализ говорил о том, что вопрос надо решать. Была создана рабочая группа, куда вошли представители налоговой инспекции, Росреестра, администрации Мурманска. Ставили задачу выйти из этой ситуации. Жилищное законодательство в 2002 году и нынешний Жилищный кодекс - это, мягко говоря, диаметрально противоположные документы. Необходимо было внести уточнения в декларативно поставленные на учёт земельные участки. С нашей точки зрения, чтобы вывести из кварталов МКД со своими придомовыми территориями, необходимо было провести собрания собственников жилья. Рабочая группа, признаюсь, искала юридическую возможность: как это сделать без собраний собственников. Потому что в то время были приняты федеральные законы, которые обещали к 2018 году платежи собственников жилья за пользование этими земельными участками - каждого собственника. Мы очень хорошо понимали социальную значимость этого вопроса: ходим по домам и предлагаем определить границы земельного участка, а заодно и плату за пользование своей долей, которую через 7 лет собственник будет вносить. Мы все занимаемся политикой и понимаем, что это дело - бесперспективное. Прокуратура настаивала на общем собрании собственников, суд подтвердил.

Что делать сейчас? Администрация Мурманска к 2019 году подготовит трёхлетнюю муниципальную программу, обойдётся она примерно в 120 млн рублей, исходя из того, что 50 тысяч рублей - на уточнение границ земельного участка одного дома, всего - 2 тысячи 420 домов. На 3 года, по 40 млн в год. Почему в 2019-м? Потому что 2018 год отложился в памяти россиян, и если мы начнём в этом году, то получим социально непредсказуемый результат.

Многие уже отмежевали себе земельные участки. Необходимость возникает, когда надо организовать парковку, открыть детскую площадку и т.д. Администрация города помогает организовывать общие собрания по таким вопросам, даёт разъяснения, готовит документы. Для этого есть специальная служба кадастровых инженеров. Думаю, с задачей справимся.

По поводу мусора на Сафонова, который засыпали землёй. Засыпала не администрация, желающих засыпать мусор в городе достаточно. Съездим, посмотрим, что там такое. Вернусь к своему докладу: 118 несанкционированных свалок в 2017 году было устранено в городе-герое Мурманске. В этом году работа продолжается, началась, как только растаял снег, закончим, когда снова выпадет.

О служебном жилье для врачей

Сергей Агеев, председатель Врачебной палаты области, главврач Мурманской городской поликлиники № 1, обратил внимание на ситуацию с кадрами в медучреждениях областного центра, которая, по его мнению, крайне неудовлетворительна. Он считает, что врачей незаслуженно лишают права на служебное жильё, в том числе и поэтому одни уезжают из региона, а другие не приезжают сюда. В 2016 году вообще у администрации Мурманска была попытка выселить медиков из муниципальных служебных квартир.

«В подавляющем большинстве муниципальных образований области администрации идут навстречу врачам, - сказал он. – В Мончегорске, Кировске, Апатитах все обеспечены жильём. Мне уже доктора говорят: «Может, в Кировск поехать или в Апатиты - там жильё дают».

Когда выезжаем с представителями Минздрава для встречи с выпускниками образовательных учреждений, не получается конструктивного разговора именно по этой причине».

- Андрей Иванович, когда доктора будут приглашаться на работу в Мурманск с предоставлением жилья?

- Основная проблема в том, что в городе вообще непросто с жильём, если не сказать - плохо. Сегодня очередь на получение квартир для мурманчан, нуждающихся в социальной поддержке, составляет 8 тысяч человек. Получают жильё те, кто встал в очередь в 1986 году. Ну и очередь на расселение из ветхого жилья, вместе - порядка 10 тысяч человек. И, тем не менее, город выделил 120-150 квартир для докторов на условиях коммерческого найма. Эти квартиры за ними закреплены, хотя прокуратура была не согласна одно время. Несколько лет назад на заседании Ассоциации муниципальных образований я предложил построить в Мурманске дом для докторов. Он будет стоить 360-400 млн, 120 квартир. Но, к сожалению, поддержку этого начинания я не получил. Несколько месяцев назад в Мурманске по цене в 3 раза ниже рыночной продавался 9-этажный дом. Если бы Врачебная палата привлекла главврачей больниц и поликлиник, то за внебюджетные доходы могли бы этот дом купить. Просто никому не хочется вопросом предметно заниматься.

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Подытожив итоги общения сити-менеджера с общественниками, губернатор сделала вывод, что обилие вопросов говорит об отсутствии продуктивного диалога городских властей с общественными институтами.

«Вам необходимо наладить эффективный канал прямой связи с горожанами и продумать грамотную стратегию социально-экономического развития города-героя», - посоветовала Марина Ковтун.

Екатерина СЕРЕГИНА.

«РПГ».