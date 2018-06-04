О нарушении размеров заработной платы в Мурманской области можно будет сообщить на «горячую линию» комитета по труду и занятости населения

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун заострила внимание на актуальной теме перерасчёта заработной платы в связи с изменением федерального законодательства. Глава региона напомнила, что с 1 мая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 11163 рубля, а в Мурманской области при заработанных полностью «полярках» – порядка 25 тысяч рублей.

«Работники подведомственных областных учреждений получат заработную плату с учётом повышения МРОТ – здесь мы уверены, поскольку это наша областная зона ответственности. Но по результатам состоявшейся в марте «горячей линии» областного комитета по труду и занятости населения мы увидели, что ситуация во внебюджетной сфере не столь оптимистична», – отметила Марина Ковтун.

Председатель комитета по труду и занятости населения Константин Бережный рассказал об итогах работы мартовской «горячей линии», в ходе которой за три дня специалистами комитета было принято и обработано 124 звонка от работников по различным вопросам, связанным с оплатой труда. Выявленные факты нарушений были направлены в адрес прокуратуры Мурманской области, инициировано 22 прокурорских проверки юридических лиц.

«По результатам проверок прокуратурой было вынесено семь представлений. На 13-14 июня запланировали проведение очередной «горячей линии», – сообщил Константин Бережный.

Информация по вопросам, связанным с оплатой труда, будет приниматься 13-14 июня на «горячей линии» комитета по труду и занятости населения Мурманской области по телефонам: 8 (8152) 23-51-38, 8 (8152) 23-49-16, 8 (8152) 23-53-53.

Губернатор поручила комитету по труду и занятости населения региона продолжать взаимодействие с прокуратурой и держать обратную связь с гражданами, а также сделать «горячую линию» постоянно действующей.

«Поскольку у региональной власти нет правовых инструментов для контроля размеров и сроков выплаты зарплаты работникам внебюджетной сферы, считаю, что вы выбрали верный алгоритм работы», – сказала Марина Ковтун.