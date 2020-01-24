О нарушениях в Сети рассказали, управляющую организацию наказали
Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска на основании результатов мониторинга сети «Интернет» проведена проверка соблюдения ООО «Управляющая компания «Едом» требований жилищного законодательства по содержанию многоквартирных домов и придомовой территории в зимний период.
Установлено, что 19 января в Сети были размещены сведения об отсутствии своевременной очистки от снега и наледи (сосулек) многоквартирного дома № 4 по ул. Карла Маркса в Мурманске. В ходе проверочных мероприятий установлено, что доводы, изложенные в вышеуказанной информации, нашли своё подтверждение.
В этой связи, 20 января в адрес директора управляющей компании внесено представление об устранении выявленных в ходе проверки нарушений действующего законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа. Кроме того, решается вопрос о привлечении управляющей организации к административной ответственности.