«О новых книгах из первых уст» - три встречи с писателями

Юных читателей Заполярья ждёт интересная встреча с организатором и участником Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру». «Книгуру» – конкурс, где окончательное решение о выпуске нового произведения принимают сами школьники 10-16 лет.

Мурманскую область посетит директор «Центра поддержки отечественной словесности» Георгий Урушадзе, давно и плодотворно работающий в необычном проекте.

С читателями Мурманска и Оленегорска встретится молодая писательница Анастасия Строкина уроженка Печенгского района Мурманской области. Гости привезут 5 новых книг молодых авторов, победителей Восьмого сезона и проведут мастер-классы.

20 сентября пройдут две встречи с Анастасией Строкиной в Мурманске.

В 11.30 в рамках проекта межведомственного взаимодействия «Читай и выздоравливай» Анастасия Строкина встретится с маленькими пациентами Мурманской детской клинической больницы, чтобы поддержать добрыми сказками и подарить свои новые книги.

В 12.00 в актовом зале библиотеки состоится встреча с младшими школьниками. А 21 сентября гости посетят город Оленегорск, где в 12 часов в центральной детской библиотеке (просп.Лениградский, 7) с писателями встретятся школьники города.