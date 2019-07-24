О подвиге мурманских портовиков расскажут в Норвегии в честь 75-летия освобождения Финнмарка

Норвежская государственная телерадиокомпания «NRK» готовит большую телепрограмму, посвященную 75-летию освобождения Красной Армией норвежского региона Восточный Финнмарк от фашистских захватчиков. Как пояснили представители телекомпании, её трансляция в прямом эфире будет приурочена к Дню освобождения Киркенеса 25 октября 2019 года.

В настоящий момент идёт подготовка сюжетов и других материалов для предстоящего эфира. Норвежские тележурналисты и документалисты уже посетили Мурманск, встретились с историками и специалистами. Одна из страниц передачи будет посвящена роли Мурманского морского торгового порта в разгроме фашистов в Заполярье, тому значению, который он имел для победы в Великой Отечественной войне.

«Актуальные вопросы - каким образом сумели обеспечить постоянную работу в порту все время, и что самое удивительное не закрывали его ни на один день», - отметила документалист и режиссер Хильде Корсет.

В рамках подготовки материалов норвежские журналисты посетили АО «Мурманский морской торговый порт», познакомились с историей старейшего в регионе предприятия, героической работой мурманских портовиков в годы Великой Отечественной войны.

«Оборона Мурманска, разгром фашистов в Заполярье и освобождение Северной Норвегии – это яркие страницы истории Великой Отечественной войны. Вклад портовиков в победу над фашизмом огромен. Через мурманские причалы на фронт и в тыл поступали техника и грузы, которые были нужны нашим армии и флоту. Подвиг портовиков по праву вызывает уважение и гордость», - сказал директор по общим вопросам АО «ММТП» Владимир Хованский.

Напомним, в октябре 1944 года войска Карельского фронта при поддержке Северного флота осуществили наступательную Петсамо-Киркенесскую операцию, закончившуюся не только изгнанием гитлеровцев с Кольской земли, но и освобождением северной части Норвегии. Жители приграничной с Россией области Норвегии традиционно с благодарностью вспоминают эти события и подчеркивают, что отношения двух стран на севере всегда были теплыми и дружескими.