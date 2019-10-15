О политической «кухне» Совета депутатов города Мурманска - Артём Кузьмин

Вчера мы сообщили, что конкурс на замещение должности главы администрации города Мурманска будет проведен 25 ноября. Такое решение было принято в ходе внеочередного заседания Совета депутатов города Мурманска. Ключевому вопросу повестки дня предшествовала отмена предыдущих решений Совета депутатов, принятых 26 сентября. Именно тогда был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации.

В числе других вопросов, рассмотренных в ходе вчерашнего заседания: избрание заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Эту должность заняла Тамара Прямикова, за её кандидатуру народные избранники проголосовали единогласно.

О политической «кухне» Совета депутатов города Мурманска о насущных проблемах жителей нашего города и о том, как эти проблемы решаются, сегодня, 15 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Артём Кузьмин - депутат Совета депутатов города Мурманска.

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