О поморских хорах Мурманской области рассказывает документальный фильм «Виноградье»

19 мая в 13.00 в Фестивальном зале Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится презентация фильма «Виноградье» (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3).



«Виноградье» – это документальный фильм о поморских хорах Мурманской области, снятый студией «Rec.A». Он рассказывает о фольклорном ансамбле «Поморочка» из Зеленоборского, о коллективах из Умбы, Териберки и Мурманска, о традиционной культуре поморов – народа, который издавна проживает на Кольском полуострове.



Гости мурманской «Кировки» узнают интересные моменты жизни участниц этих коллективов, познакомятся с их воспоминаниями о детстве, о жизни в сёлах побережья и услышат неповторимые песни.



В этот день в гости во Дворец культуры приедет фольклорный хор села Варзуга – старейший коллектив Мурманской области.



Премьерный показ документального фильма «Виноградье» пройдет в рамках занятий «Школы традиционной народной культуры».