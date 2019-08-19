О появлении медведей в жилых зонах можно будет сообщать по телефону 112

Сегодня в рамках оперативного совещания, которое провёл врио губернатора с руководителями органов власти и местного самоуправления, глава Кандалакшского района Михаил Павлов сообщил, что для Кандалакши и других поселений района в последнее время острой проблемой стала активность медведей. Звери заходят в городскую черту, сообщения о появлении хищников в зоне проживания людей появляются постоянно. Так, прошедшей ночью медведь сломал забор на дачном участке в Лувеньге. Глава района обратился к областному Минприроды с просьбой помочь в решении проблемы.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп отметил, что в этом году в связи с холодным летом и бескормицей активность медведей в регионе резко возросла. По словам министра, количество обращений по поводу выхода медведей в жилые зоны за это лето превысило общее количество таких сигналов за три предыдущих года. В связи с активностью хищников охотинспекторы постоянно работают на выездах. В течение летнего сезона ими уже отстреляны восемь животных, представлявших опасность для людей. Сотрудники министерства и подведомственных учреждений внимательно следят за всеми поступающими сигналами о появлении зверей.

В связи со сложившейся ситуацией глава Мурманской области поручил замгубернатора Евгению Никоре и главам муниципалитетов максимально оперативно реагировать на сообщения о появлении медведей, в том числе на посты в социальных сетях. Минприроды поручено в течение дня проанализировать необходимость увеличения числа охотинспекторов для борьбы с хищниками.

Кроме того, с сегодняшнего дня сообщения о непрошеных визитах медведей в города и посёлки будет принимать тревожная служба 112.