О преимуществах трезвой жизни – Юлия Смирнова

Трезвая жизнь считается естественным образом жизни людей, заложенным природой. Приём алкогольных напитков навязывается обществом и рекламой, которая находится повсеместно. Без спиртного человек тоже может быть счастливым, причём он не теряет здравый рассудок. А опьянение лишь создает иллюзию, что в жизни всё отлично, с отрезвлением наступает осознание действительности.

Почему так круто и полезно быть трезвым? Сегодня, 12 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» об этом нам расскажет Юлия Алексеевна Смирнова, врач центра медицинской профилактики ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи».

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