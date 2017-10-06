О прямом запрете гражданам на кормление безнадзорных животных в законопроекте не говорится - Алексей Касаткин

Сегодня в пресс-центре состоялась встреча председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Алексея Касаткина с журналистами. Глава ведомства дал представителям СМИ пояснения по сути поправок в закон Мурманской области «О содержании животных». Алексей Касаткин напомнил, что проект закона разработан региональным комитетом по ветеринарии и прошёл процедуру публичного обсуждения и публичных консультаций.

Законопроект предусматривает ряд позиций, направленных на пресечение условий для обитания безнадзорных животных, которые представляют угрозу для здоровья человека и других животных, на территориях предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности (вокзалы, порты, промышленные зоны, войсковые части, гаражные городки, магазины). Скопления безнадзорных животных являются опасными – в регионе нередки случаи нападения бездомных собак на взрослых, детей и домашних животных; они также являются очагами распространения опасных заболеваний, среди которых самое опасное – бешенство.

Обязанность не допускать на территории своих организаций обитания и прикорма безнадзорных животных вводится для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Под физическими лицами понимаются граждане, осуществляющие предпринимательскую (хозяйственную) деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, а также самозанятые граждане, которые в силу части 1 статьи 23 Гражданского кодекса РФ освобождены от необходимости государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В процессе публичных консультаций поступали предложения от органов местного самоуправления о введении запрета на прикорм безнадзорных животных гражданами на придомовых территориях многоквартирных жилых домовых и в общественных местах, но данные предложения были отклонены, поскольку решение указанных вопросов отнесено к компетенции администрации муниципального образования. Иными словами, речь идёт не о прямом запрете гражданам на кормление безнадзорных животных, а о пресечении создания при предприятиях и организациях очагов скопления и размножения безнадзорных собак и кошек.

«Например, в Мурманске эта проблема особенно остро видится на территории порта. Организации, осуществляющие там деятельность, зачастую халатно относятся к содержанию используемых площадей, скапливают пищевые отходы, допускают прикорм и обитание безнадзорных животных, чем создают благоприятные условия для их размножения. В результате их численность увеличивается, они сбиваются в стаи, нападают на людей, и за эти последствия никто не несёт ответственности», – подчеркнул Алексей Касаткин.

Ввиду поступления большого количества обращений граждан относительно ответственности за прикорм животных принято решение отложить рассмотрение законопроекта, и вернуться к нему после детальной проработки с зоозащитными общественными благотворительными организациями.