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Мурманская область. Арктика27.10.17 15:53

О работе по обеспечению социально-экономической стабильности в городе Мурманске на заседании регионального правительства доложил глава администрации муниципалитета Андрей Сысоев

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев выступил с отчетом о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании.

Андрей Сысоев отметил, что администрация города Мурманска реализует широкий комплекс мероприятий по повышению качества жизни мурманчан. Так, в целях оказания поддержки молодым и многодетным семьям в городе наряду с государственной программой Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» реализуется муниципальная программа «Управление имуществом и жилищная политика». С 2006 по 2017 год улучшили жилищные условия 1133 семей, в 2017 году – 110 семей. Оказана поддержка на сумму свыше 624 млн рублей, из них в 2017 году – более 80 млн. За всё время реализации муниципальной программы социальные выплаты на сумму 23 млн руб. в связи с рождением детей перечислены 220 молодым и многодетным семьям – участникам программы. В этом году 18 семьям выплачено 2,3 млн рублей, что подтверждает высокую эффективность предоставляемых мер поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации в городе.

«В 2016 году введены в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома общей площадью 17,62 тыс. кв. м в 210 квартирах. В 2017 году введено в эксплуатацию четыре дома на 108 квартир общей площадью 6,07 тыс. кв. м. Продолжается строительство ряда объектов социальной направленности», – сообщил глава администрации Мурманска.

Как подчеркнул Андрей Сысоев, в рамках муниципальной программы в 2016 году из домов, призванных аварийными до 1 января 2012 года, расселено 460 человек, с начала 2017 года – 243 человек. 

По 10 индикаторам из 31, входящих в мониторинг исполнения «майских указов» Президента РФ, город Мурманск по итогам шести месяцев 2017 года показал лучшее значение и занял первое место среди всех муниципалитетов региона.

«Подчеркну наше стремление расширять перечень мер, направленных на повышение качества жизни мурманчан. Мы придерживаемся ранее заявленного приоритета по исполнению социальных обязательств перед жителями города – напомню, что 69,2% от общего объема расходов бюджета на 2017 год направлены на социальную сферу», – проинформировал Андрей Сысоев.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин обратил внимание на задолженность по коммунальным платежам в Мурманске около 6 миллиардов рублей. По итогам обсуждения вопроса было принято решение поручить администрации Мурманска совместно с региональным министерством энергетики и ЖКХ разработать программу по повышению платежей за коммунальные услуги в Мурманске и довести их до среднеобластного уровня. 

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