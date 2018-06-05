О работе подразделений Мурманского отделения ПАО «Сбербанк» в праздничные дни

Мурманское отделение ПАО «Сбербанк» в преддверии Дня России, когда мы будем отдыхать три дня, сообщает о времени работы офисов с 9 июня по 13 июня.

Подразделения по обслуживанию физических лиц будут работать: 9 (суббота) - по графику понедельника (сокращенный режим работы на 1 час); 10 июня (воскресенье) - работают подразделения, график которых включает работу в воскресные дни; 11 июня (понедельник) - работает группа дежурных подразделений*; 12 июня (вторник) - выходной день и 13 июня (среда) - подразделения банка работают по установленному графику.

В праздничные дни в круглосуточном режиме доступны каналы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Онл@йн», «Мобильный банк», услуга «Автоплатёж», а также устройства самообслуживания.

* - подробный список подразделений, обслуживающих частных лиц в праздничные дни можно найти на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».