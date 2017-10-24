О результатах надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-сентябрь 2017 года

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-сентябрь 2017 года.

В целях обеспечения достоверности уголовно-правовой статистики органами прокуратуры Мурманской области приняты меры по активизации надзорной деятельности. При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 6207 нарушений, допущенных при учете преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 701 из которых связано с нарушением сроков представления документов первичного учета.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 4213 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (129), в общественных местах, в том числе на улицах (616), лицами, ранее совершавшими преступления (263), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (419), о сумме причиненного (106) и возмещенного (38) материального ущерба.

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям с учета в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 201 преступление.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 318 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 210 должностных лиц, в том числе 60 руководителей.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области.