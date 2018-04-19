О состоянии преступности в Мурманской области за январь-март 2018 года

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-март 2018 года. Всего зарегистрировано 2 931 преступление, что на 244 или 7,7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 11,3% (с 611 до 542), их удельный вес уменьшился на 0,8% и составил 18,5%.

Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 42,9%. Число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью снизилось на 22,5% и составило 31 преступление.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 6,8% (41 лицо); здоровью которых причинен тяжкий вред снизилось на 24,6% - до 46 лиц.

На 4,3% увеличилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 13%.

Число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности не изменилось и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (40).

Количество мошенничеств уменьшилось на 15,3%, краж – на 15,1%.

На 1,6% увеличилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,8% (в среднем по Российской Федерации – 3,6%).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 5,7% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, а также об уменьшении их удельного веса (62,7%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.

Более детально состояние преступности в Мурманской области отражено в соответствующем сборнике, размещенном на сайте прокуратуры Мурманской области в сети Интернет, в разделе «Статистика».

Сравнить состояние преступности в различных регионах страны можно на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ссылка на который также содержится в разделе «Статистика» сайта прокуратуры Мурманской области.