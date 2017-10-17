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Мурманская область. Арктика17.10.17 12:15

О состоянии преступности в Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года.

Всего зарегистрировано 9 531 преступление, что на 1 716 или 15,3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 19,9%, их удельный вес уменьшился на 0,9% и составил 16,4%. Количество убийств (с покушениями) уменьшилось на 11,1%. На 17,4% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество лиц, здоровью которым причинен тяжкий вред, снизилось на 4,9%, число лиц, погибших в результате преступных посягательств, снизилось на 1%.

На 21% сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Число преступлений экономической направленности снизилось на 7,6%. На 16,4% (с 73 до 85) увеличилось количество преступлений коррупционной направленности. Количество мошенничеств уменьшилось на 14,2%, краж – на 24,1%.

На 48,7% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Удельный вес подростковой преступности составил 3,7%, как и в среднем по Российской Федерации. Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует об уменьшении на 13,6% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, и снижении их удельного веса (62,8%).

Каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а почти треть преступлений – ранее судимыми лицами.

Более детально состояние преступности в Мурманской области отражено в соответствующем сборнике, размещенном на сайте прокуратуры Мурманской области в сети Интернет в разделе «Статистика».

Сравнить состояние преступности в различных регионах страны можно на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ссылка на который также содержится в разделе «Статистика» сайта прокуратуры Мурманской области.

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