О состоянии законности по соблюдению конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства
Прокуратурой области проведен анализ состояния законности на территории области по соблюдению конституционных прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства за 9 месяцев 2017 года.
Количество выявленных прокурорами нарушений требований уголовно-процессуального закона в деятельности правоохранительных органов области возросло на 0,4% и составило более 35 тыс. нарушений, из них при производстве следствия и дознания количество выявленных прокурорами нарушений возросло на 16,7%, что составило более 8 тыс. нарушений законности.
Органами прокуратуры области внесено более 1500 требований об устранении нарушений закона при производстве следствия и дознания, дополнительно поставлено на учет 1134 преступления.
В результате принятых мер удалось повысить качество расследования уголовных дел и не допустить роста количества реабилитированных лиц.