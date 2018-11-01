О том, как осуществить свою мечту, расскажет организатор форума «Я в деле» Евгений Гоман

Сегодня, 1 ноября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Специально для молодых и инициативных людей в Мурманске стартует большой форум для начинающих предпринимателей «Я в деле». О том, как осуществить свою мечту, когда в голове полной идей, но нет точных знаний ведения бизнеса расскажет гость программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» организатор форума Евгений Гоман.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.