О волонтерском движении, интерактивных новинках и популярных книгах рассказали библиотекари на встрече с родителями

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась очередная библиовстреча с родителями, интересующимися вопросами детского чтения. Гостям библиотеки были представлены книги современных авторов – Тамары Михеевой «Островитяне», «Лёгкие горы», Татьяны Сперанской «Проделки Шнапа. Правдивая история одной собаки», Екатерины Панфиловой «Ашуни: сказка с рябиновой ветки».

Участники библиовстречи познакомились с изданиями, представленными на тематической комплексной выставке «Территория счастливого детства», а также с разделами выставки посвящёнными волонтёрству. Состоялся просмотр видеоролика о книгах, рассказывающих о важности участия детей в волонтерском движении.

Также состоялся обзор познавательных изданий в формате интерактивных 3D-игр, вышедших в серии «Энциклопедии с дополненной реальностью», исторических книг с 3D-анимацией В.В. Владимирова «Как Александр Невский немецких рыцарей разгромил», «Как дочь Петра I Россией правила» и Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес».

Обзор книг сопровождался демонстрацией работы бесплатного мобильного приложения, которое визуализирует объекты – животных, подводные и космические аппараты, извержение вулкана, исторических персонажей и литературных героев. Звуковые спецэффекты, которыми они сопровождаются, делают чтение еще более увлекательным.

Заинтересовал родителей творческий проект «Любимые книги нашей семьи». Многие заявили о желании участвовать в нём.