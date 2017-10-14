О вопросах социальной поддержки, образования, культуры и спорта шла речь на очередном заседании рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области

Депутаты регионального парламента, в числе других участников совещания, обсудили предложения по внесению изменений в программу по направлению «Развитие человеческого капитала». Эта работа идет в рамках подготовки к принятию бюджета Мурманской области на 2018 год.

Как пояснил председатель профильного комитета областной Думы Борис Пищулин, реализация всех программ так или иначе акцентирована на социальной сфере:

- Главная задача - сохранить все те социальные гарантии, которые финансируются из бюджета области. И с учетом прогноза социально-экономического развития как страны, так и региона, исходя из общих подходов, мы производим индексацию выплат.

Бюджет следующего года будет непростым, но все равно по всем программам планируется повышение расходов. Задача депутатов, которые входят в состав рабочей группы - обратить внимание на вопросы, которые волнуют население. Причем депутаты обозначают их не только сейчас, но и в процессе разработки к бюджету в течение года. В том числе, важная часть этой работы - подготовка инициативных предложений парламентариев, избранных от муниципальных образований, сформированных с учетом интересов их жителей.

В частности, в числе изменений уже в этом году предусмотрено получение в четырех муниципалитетах новых школьных автобусов, отметила вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева.