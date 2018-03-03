О женщинах, прославивших Россию, расскажут в детско-юношеской библиотеке

5 марта сотрудники центра правовой и социальной информации Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для старшеклассников и студентов патриотический час «Улыбкой женщины, прекрасный мир, живи», посвящённый героиням, прославившим Россию.

Мероприятие расскажет о том, как представительницы прекрасного пола защищали Родину от неприятелей, укрепляли её трудом и поднимали её престиж творчеством и спортивными достижениями.

Участники мероприятия узнают и о том, как государство по достоинству оценило усердие и подвиги россиянок. Юные мурманчане прослушают беседу на фоне электронной презентации о Герое Российской Федерации Марине Плотниковой, двукратной Олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой и других. Поможет глубже изучить тему книжная выставка по теме мероприятия

Участникам мероприятия будет представлена возможность рассказать о своих мамах, бабушках, сёстрах. По окончании патриотического часа состоится викторина, победители получат призы.