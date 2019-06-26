ОА «Управление отходами» начисление платы за ТКО в посёлке Зашеек осуществляло незаконно

Прокуратурой г. Полярные Зори на основании обращения жительницы посёлка Зашеек, принятого в ходе личного приёма исполняющим обязанности прокурора Мурманской области Фирсовым С.А., проведена проверка деятельности Мурманского филиала акционерного общества «Управление отходами» в части обоснованности начисления заявительнице платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Проведенной проверкой установлено, что коммунальная услуга по обращению с твёрдыми коммунальными отходами заявительнице не предоставляется в связи с отсутствием места накопления твёрдых коммунальных отходов по месту её проживания, начисление ей платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами осуществляется незаконно.

В целях восстановления прав гражданки прокуратурой города в Мурманский филиал акционерного общества «Управление отходами» внесено представление.

По результатам рассмотрения представления региональным оператором принято решение о приостановлении начисления платы заявительнице до момента оборудования места её проживания контейнерной площадкой, а так же о перерасчёте ей платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января текущего года.