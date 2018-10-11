ОАО «ММП» опровергает информацию ИА ТАСС

10 октября на сайте информационного агентства «ТАСС» https://tass.ru/proisshestviya/5658360 была опубликована недостоверная информация, наносящая вред деловой репутации ОАО «Мурманское морское пароходство».

Теплоход «Кузьма Минин» действительно находится в порту Тернезен (Нидерланды). Выход судна задерживается в связи с тем, что идет урегулирование коммерческого спора с контрагентами. Судно обеспечено топливом, продуктами питания, водой. Задолженности по заработной плате морякам со стороны судовладельца нет. Угрозы жизни и здоровью экипажа, окружающей среде нет.

Информация о финансовых обязательствах пароходства является НЕДОСТОВЕРНОЙ и ОАО «ММП» ее ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ.

Вместе с тем компания сообщает, что распространение не соответствующих действительности сведений вредит деловой репутации компании, процессу урегулирования возникшего спора, может привести к убыткам компании и существенно мешает финансовому оздоровлению пароходства. Информатор агентства – координатор МТФ господин Фишов не является сотрудником ОАО «ММП» или другим лицом, обладающим данными сведениями и, соответственно, не может являться компетентным в предоставлении такого рода информации. Нераскрытие источника получения такой информации косвенно свидетельствует о наличии прямого умысла в очернении нашей компании.

ОАО «ММП» заявляет, что в случае продолжения распространения недостоверной информации, компания будет вынуждена отстаивать свои интересы в установленном законом порядке и требовать материального возмещения ущерба от причиненного пароходству вреда.