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Мурманская область. Арктика10.04.18 07:30

Об актуальных вопросах развития туризма в регионе шла речь на выездном совещании в Апатитско-Кировском районе

В нём приняли участие член Совета Федерации Татьяна Кусайко и председатели профильных комитетов Думы Лариса Круглова и Максим Белов.

Как отмечалось, сейчас действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», и она является единственной̆ государственной̆ поддержкой туристической̆ отрасли.

В 2017 году наш регион был впервые включен в нее благодаря подписанному между правительством Мурманской области и Федеральным агентством по туризму соглашению о выделении региону софинансирования на реализацию инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Хибины». В настоящее время он насчитывает более 150 участников, большая часть из них - субъекты малого и среднего бизнеса.

В соответствии с поручением председателя правительства РФ, федеральные и региональные органы власти начали разработку концепции новой целевой программы развития внутреннего и въездного туризма, которая будет работать с 2019 года.

- Совет Федерации принимает самое активное участие в обсуждении концепции новой программы. Поэтому очень важно объективно проанализировать итоги работы существующей программы, выявить её достижения и проблемы, найти дополнительные методы государственной поддержки туристической отрасли, которые позволят ей развиваться более высокими темпами, - отметила Татьяна Кусайко.

По мнению Максима Белова, в программе по развитию туризма в Мурманской области необходимо отразить правила координации каждого участника: «Это позволит правильно оценить туристический потенциал региона и создать адекватные инструменты по его совершенствованию».

На совещании обсуждалась реализация программы «Доступная среда», которая является одной из важнейших составляющих развития туризма.

- При организации туристического продукта необходимо создание безопасных и комфортных условий пребывания на отдыхе, которые должны быть доступны для всех потенциальных пользователей. Отмечу, что туризм является одним из средств социально-психологической реабилитации инвалидов, - подчеркнула Татьяна Кусайко.

Реализации программы в Апатитах и Кировске уделяется много внимания со стороны власти и общественных структур.

В ходе выездного мероприятия делегация провела также мониторинг доступности и качества медицинской помощи в Апатитско-Кировском районе.

- Мы увидели пример государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения, когда участие инвесторов способствует эффективной модернизации, современному технологическому оснащению учреждений, и, как следствие, повышению качества оказания медицинской помощи,- подчеркнул Максим Белов.

В рамках совещания был проведён круглый стол, посвящённый вопросам развития спорта.

- Важно, что для людей с инвалидностью спорт и занятие физкультурой — это ещё и шаг к реабилитации и расширению  контактов с окружающим миром. Сегодня необходимо понять, насколько эффективно система адаптивного спорта работает в нашей области, определить векторы и перспективы её развития, - отметила Лариса Круглова.

Также шла речь о медицинском и медико-биологическом обеспечении лиц, проходящих спортивную подготовку.

 

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