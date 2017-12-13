Об аннулировании сумм за отопление по счётчикам речи не идёт - АО «МЭС»

В связи с представлением прокуратуры ЗАТО г. Североморск и обращением администрации муниципального образования АО «МЭС» выпустит квитанции, в которых снимет часть перерасчётов, выполненных раннее.

Напомним, в квитанциях за ноябрь АО «МЭС» произвело перерасчёт за отопление жителям порядка пятидесяти домов ЗАТО г.Североморск, в которых установлены теплосчётчики. В результате больше половины граждан смогли сэкономить: в общей сложности возвращено более 15 млн рублей жителям двадцати семи домов, часть «поквартирных» возвратов превысила 40 тысяч рублей. Обратная ситуация сложилась в нескольких других домах, где приборы учёта показали высокое теплопотребление. Это привело к значительным доначислениям и – как следствие – обращениям в надзорные органы.

Декабрьские счета состояли из трёх слагаемых: текущего платежа за ноябрь; корректировки платы за 2016 год по общедомовым приборам учёта; - перерасчёта ежемесячной платы с января по октябрь 2017 года – исходя из среднемесячных показаний теплосчётчика за 2016 год. Именно эта часть сумм, во исполнение предписания прокуратуры, будет снята в квитанциях за декабрь и учтена при проведении корректировках платы за 2017 год.

- Что жители увидят в декабрьских платежках: где были доплаты – их сократим. Но нужно понимать – это временно, об аннулировании сумм речи не идёт, - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС» Алексей Степанов. - Придётся снять до следующего года и часть возвратов, а их получили большинство. То есть, это очень неприятная история и для жителей, и для ресурсников. Не от теплоснабжающей компании зависит, сколько тепла «заберёт» конкретный дом, но при этом по закону мы вынуждены выставлять к оплате даже пятизначные счета. Поэтому полностью разделяем недовольство граждан и готовы при обращениях рассматривать длительные периоды рассрочки. Практика показывает, что при должном исполнении своих обязанностей управляющими компаниями плата по теплосчётчикам людям выгодна. Но от этого не легче жильцам тех нескольких домов, где теплопотребление зашкаливает. И в чём причина – надо разобраться обязательно. Сегодня АО «МЭС» готовит обращение в адрес управляющей организации Североморска: с участием надзорных органов мы хотим инициировать внеплановую проверку домов – в каком состоянии их инженерные системы, остекление, межпанельные швы, словом, насколько качественно они обслуживаются. Требуется энергоаудит, который подскажет меры по энергосбережению. Люди должны понимать, за что они платят и как экономить за отопление наравне с соседними домами.