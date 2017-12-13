Правительство РФ уточнило место Мурманской области по темпам развития и увеличило сумму гранта до 555,9 млн рублейВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.12.17 14:52

Об аннулировании сумм за отопление по счётчикам речи не идёт - АО «МЭС»

В связи с представлением прокуратуры ЗАТО г. Североморск и обращением администрации муниципального образования АО «МЭС» выпустит квитанции, в которых снимет часть перерасчётов, выполненных раннее.

Напомним, в квитанциях за ноябрь АО «МЭС» произвело перерасчёт за отопление жителям порядка пятидесяти домов ЗАТО г.Североморск, в которых установлены теплосчётчики. В результате больше половины граждан смогли сэкономить: в общей сложности возвращено более 15 млн рублей жителям  двадцати семи домов, часть «поквартирных» возвратов превысила 40 тысяч рублей. Обратная ситуация сложилась в нескольких других домах, где приборы учёта показали высокое теплопотребление. Это привело к значительным доначислениям и – как следствие – обращениям в надзорные органы.

Декабрьские счета состояли из трёх слагаемых:  текущего платежа за ноябрь;  корректировки платы за 2016 год по общедомовым приборам учёта; - перерасчёта ежемесячной платы с января по октябрь 2017 года – исходя из среднемесячных показаний теплосчётчика за 2016 год. Именно эта часть сумм, во исполнение предписания прокуратуры, будет снята в квитанциях за декабрь и учтена при проведении корректировках платы за 2017 год.

- Что жители увидят в декабрьских платежках: где были доплаты – их сократим. Но нужно понимать – это временно, об аннулировании сумм речи не идёт, - комментирует ситуацию  заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МЭС» Алексей Степанов. - Придётся снять до следующего года и часть возвратов, а их получили большинство. То есть, это очень неприятная история и для жителей, и для ресурсников. Не от теплоснабжающей компании зависит, сколько тепла «заберёт» конкретный дом, но при этом по закону мы вынуждены выставлять к оплате даже пятизначные счета. Поэтому полностью разделяем недовольство граждан и готовы при обращениях рассматривать длительные периоды рассрочки. Практика показывает, что при должном исполнении своих обязанностей управляющими компаниями плата по теплосчётчикам людям выгодна. Но от этого не легче жильцам тех нескольких домов, где теплопотребление зашкаливает. И в чём причина – надо разобраться обязательно. Сегодня АО «МЭС» готовит обращение в адрес управляющей организации Североморска: с участием надзорных органов мы хотим инициировать внеплановую проверку домов – в каком состоянии их инженерные системы, остекление, межпанельные швы, словом, насколько качественно они обслуживаются. Требуется энергоаудит, который подскажет меры по энергосбережению. Люди должны понимать, за что они платят и как экономить за отопление наравне с соседними домами.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 488 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Здешний
13.12.17 12:03
Утопия! Утопия! Или Филиппов что-то недоговаривает. И специалистов не найти, у них ведь работали "спецы" из Азии.
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
Лада
13.12.17 09:15
Согласна с NikoljG. Пусть Арктик-тв покажет, как сотни уборочных машин бороздят просторы Мурманска! А то мы давно что-то таких хороших новостей не видели, да и снег на тротуарах и дорогах лежит свежий
Комментарий к новости:Борцы с бездомными животными и зоозащитники снова воюют
Андрей , бывший рыбак . пом капитана по производству
13.12.17 07:38
Полный бред! Опять деньги впустую. С противоположного конца земного шара привести рыбу чтобы ее обработать и продать соответственно втридорого мурманчанам! Берите пример с прибрежников норвегии, Ка
Комментарий к новости:Мурманчан хотят накормить дешёвой дальневосточной рыбой!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 71 копейку, евро – почти на 17 копеек-PRO ЭнергетикуПотребление электроэнергии в ОЭС Северо-Запада в ноябре уменьшилось на 3,8%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика