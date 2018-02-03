ОБ ДПС ГИБДД по г.Мурманску проводит рейд «Нетрезвый водитель»

За минувший год на территории Мурманска по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, произошло 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 25 получили ранения различной степени тяжести. Только за минувшие выходные в областном центре инспекторами ОБ ДПС ГИБДД по г.Мурманску выявлены 15 водителей, управляющих автомобилем с признаками опьянения.

Несмотря на жесткие административные санкции, внушительные суммы штрафов, высокий риск и негативные последствия, водители продолжают садиться за руль в нетрезвом виде, создавая реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

В целях профилактики и пресечения нетрезвого вождения транспорта, в выходные дни ОБ ДПС на постоянной основе проводит профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Если Вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по телефонам: 127, 42-18-45.