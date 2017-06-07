ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения в центре Мурманска 12 июня

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, в Мурманске изменится организация движения.

Освобождаются от транспорта:

- ул. Ленинградская (от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул.Профсоюзов) - 00.00-20.00;

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - 00.00-20.00;

- ул. Воровского (от пр.Ленина до ул.Коминтерна) - 00.00-20.00.

Запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением транспорта, имеющего спецпропуска:

- ул. Ленинградская (от дома № 5/23 по ул. Воровского до ул.Профсоюзов) - 00.00-20.00;

- ул. Воровского (от просп.Ленина до ул.Коминтерна) - 00.00-20.00;

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ Меридиан» - 00.00-20.00.

На указанных участках дорог выставляются временные дорожные знаки и посты регулирования дорожного движения.

Во избежание недоразумений, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску просят жителей и гостей областного центра убрать свой автотранспорт с освобождаемых для проведения мероприятий мест и планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учётом вышеуказанных ограничений движения.