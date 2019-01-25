Об эффективных мерах поддержки предпринимателей поговорили за бизнес-обедом

Губернатор Марина Ковтун провела встречу с предпринимателями в формате бизнес-обеда. Она прошла в рамках проекта «Делай дело» – региональной программы, направленной на развитие действующего бизнеса. За одним столом с главой региона – руководитель студии танцев, несколько представителей туриндустрии, директор магазина детской одежды, производитель трикотажных изделий, а также владельцы курьерской доставки, сети быстрого питания, клининговой компании и другие предприниматели Мурманской области.

Приветствуя участников бизнес-обеда, Марина Ковтун отметила, что рада воспользоваться таким свободным форматом общения и возможностью из первых уст узнать о том, насколько эффективны меры поддержки, которые государство и правительство Мурманской области сегодня оказывает малому бизнесу.

«В 2019 году в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей» регион получит беспрецедентный объем средств из федерального бюджета – 290 млн рублей, из областного бюджета также будет выделено на 10 млн рублей больше, чем в прошлом году. Задача в том, чтобы все деньги были востребованы», – подчеркнула Марина Ковтун.

Гости бизнес-обеда получили возможность задать губернатору все интересующие вопросы. Основное внимание – на меры поддержки конкретных направлений и проектов, которые уже реализуются или только задумываются северянами. Предприниматели из Кировска и Печенгского района сделали акцент на моногорода. Марина Ковтун рассказала, что на развитие бизнеса в таких муниципалитетах в этом году будет выделено 4,3 млн рублей. Средства можно направить на возмещение расходов по приобретению франшиз, лизингу оборудования, на субсидии социальным предпринимателям. Также появился новый вид субсидии в моногородах – на создание или развитие центров времяпрепровождения детей, объём субсидии на одного получателя – до 1,5 млн рублей.

Тема крайне актуальная – новые тарифы на вывоз мусора и его нормы для субъектов малого бизнеса – волнует многих. Марина Ковтун подробно рассказала о том, какая именно работа в этом направлении сейчас ведется.

Отдельной строкой – развитие социально ориентированного бизнеса, который стремительно развивается в регионе. Один из примеров – на основе уже существующей курьерской компании, её владельцы планируют оказывать услуги социальной курьерской доставки предметов первой необходимости, продуктов и тяжёлых грузов нуждающимся в особом уходе и маломобильным северянам. Открытый разговор с главой региона продолжался больше часа.

«Предприниматели – это особые люди, которые на себя берут ответственность за собственную жизнь и создают условия и рабочие места», – сказала Марина Ковтун в завершение бизнес-встречи.