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Мурманская область. Арктика20.05.18 15:20

Об итогах межведомственной оперативно-профилактической операции «Лесовоз» 2018 года

В соответствии с постановлением губернатора Мурманской области от 01.03.2018 № 16-ПГ «О проведении межведомственной оперативно-профилактической операции  «Лесовоз»  МПР Мурманской области  совместно с Управлением  МВД России по Мурманской области в период с 01 марта по  30 апреля 2018 года была организована и проведена межведомственная оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» (далее – операция «Лесовоз»). В рамках операции «Лесовоз» на землях лесного фонда на территории  Мурманской области проведен  комплекс мероприятий по охране лесных насаждений от незаконных рубок.

Всего в ходе операции «Лесовоз» было  проведено 155 рейдов, в том числе 26 рейдов совместно с сотрудниками внутренних дел, в которых были задействованы  50  государственных лесных инспекторов Мурманской области, 33 сотрудника территориальных подразделений полиции и подразделений Управления ГИБДД  Управления  МВД  России по Мурманской области.

В результате проведенной операции «Лесовоз» выявлено 51 нарушение лесного законодательства, в том числе 5 нарушений связанных с незаконной рубкой лесных насаждений, из них 3 случая с признаками уголовного преступления (ст. 260 УК РФ). В настоящее время 25 виновных лиц привлечено к административной ответственности, сумма назначенных административных штрафов составила 266,0 тыс. рублей. Остальные дела находятся  в стадии производства.

Установленный объем незаконно заготовленной древесины составил      5,125 м3, сумма ущерба, причиненного государственному лесному фонду вследствие незаконных рубок, составила 102,5  тыс. рублей.   

С целью профилактики правонарушений МПР Мурманской области и государственными областными казенными учреждениями – лесничествами проводилась работа среди населения по вопросам соблюдения законодательства при заготовке древесины для собственных нужд и недопущению незаконной рубки деревьев. 

МПР Мурманской области выражает особую благодарность сотрудникам  Кандалакшского отдела ГИБДД за оказанное содействие в выявлении правонарушений в сфере незаконного оборота древесины.

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